Doanh nghiệp Trung Quốc mong muốn mở rộng nhập khẩu nông lâm sản từ Việt Nam

Ông Lý Hạ Bằng, Giám đốc Bộ phận lựa chọn sản phẩm chuỗi cung ứng của Công ty TNHH Dịch vụ ăn uống Kinghey Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ông Lý Hạ Bằng, Giám đốc Bộ phận lựa chọn sản phẩm chuỗi cung ứng của Công ty TNHH Dịch vụ ăn uống Kinghey Hà Bắc cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông lâm sản Việt Nam sang Trung Quốc đạt 1,3 tỷ USD, tăng gần 46,8% so với cùng kỳ. Con số này cho thấy nhu cầu của thị trường Trung Quốc rất lớn.

Ông nhấn mạnh, để thúc đẩy hợp tác xuất nhập khẩu, ngoài việc phát huy tốt lợi thế cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam, hai bên cần cải thiện khâu thông quan tại cửa khẩu, rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước kết nối trực tiếp. Việc rút ngắn thời gian thông quan sẽ giúp hàng nông lâm thủy sản đảm bảo độ tươi ngon và lưu thông nhanh chóng.

Ông Lý Hạ Bằng cho biết: “Sự kết nối giữa doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam rất quan trọng. Là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc và dẫn đầu trong lĩnh vực ăn uống, chúng tôi mong muốn mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, đưa sản phẩm chất lượng của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc”.

Trong các mặt hàng nông lâm sản Việt Nam xuất khẩu, sầu riêng hiện là sản phẩm được ưa chuộng hàng đầu. Tại thị trường Trung Quốc, sầu riêng Việt Nam có nhiều ưu thế nổi trội như thời gian vận chuyển ngắn giúp giữ độ tươi ngon, chi phí logistics thấp và mùa thu hoạch trải dài quanh năm. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc nhận định, sầu riêng Việt Nam đang có sức cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm từ Thái Lan và Malaysia.

Những năm gần đây, sầu riêng Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế tại thị trường Trung Quốc, không chỉ nhờ hương vị thơm ngon đặc trưng mà còn nhờ chất lượng đồng đều, nguồn cung ổn định và giá cả cạnh tranh. Đại diện một doanh nghiệp kinh doanh sầu riêng tại chợ Tân Phát Địa (Bắc Kinh) cho biết: “Sầu riêng Việt Nam hiện rất được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng. Hy vọng sản phẩm này sẽ ngày càng chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc”.

Nhiều hội nghị xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua đã dành trọng tâm cho ngành hàng sầu riêng, với các thỏa thuận về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp sầu riêng Việt Nam không chỉ giữ vững thị phần hiện tại mà còn mở rộng hơn nữa tại thị trường tỷ dân.

Với những lợi thế sẵn có cùng nhu cầu tăng trưởng mạnh từ Trung Quốc, sầu riêng Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục gặt hái thành công, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu nông sản của đất nước./.