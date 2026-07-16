Doanh nghiệp phải trở thành trung tâm của quá trình đổi mới sáng tạo

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Thu Phương - TTXVN

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội và Chính phủ đã dành sự quan tâm đặc biệt cho việc hoàn thiện thể chế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chỉ trong vòng 18 tháng trở lại đây kể từ khi Nghị quyết số 57/NQ-TW ra đời, các cơ quan đã xây dựng, trình ban hành hơn 400 văn bản, trong đó Quốc hội đã thông qua 30 luật trực tiếp triển khai Nghị quyết số 57; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hơn 70 nghị định, 30 nghị quyết, 72 quyết định; các bộ, ngành đã ban hành hơn 80 thông tư cùng nhiều văn bản hướng dẫn triển khai. Đây là số lượng văn bản khổng lồ đối với lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đến nay, khâu thể chế đã cơ bản hoàn thiện. Nguồn lực tài chính cũng được Đảng và Nhà nước tạo điều kiện tối đa khi ưu tiên dành 3% nguồn ngân sách hàng năm cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với những điều kiện cần thiết cơ bản đã có, yêu cầu đặt ra hiện nay không còn là tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách hay nguồn vốn, mà là tập trung tổ chức thực thi quyết liệt, hiệu quả và thực chất, là tháo gỡ điểm nghẽn cố hữu lâu nay trong tổ chức thực hiện.

“Thước đo thành công của chúng ta hiện nay là có bao nhiêu công nghệ được làm chủ; bao nhiêu sản phẩm mới được thương mại hóa; bao nhiêu doanh nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ phát triển. Quan trọng hơn cả là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã đóng góp như thế nào vào tăng trưởng kinh tế của đất nước, nâng cao năng suất lao động và chất lượng cuộc sống của nhân dân”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị bốn chủ thể quan trọng nhất của hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cùng hành động với quyết tâm cao hơn, trách nhiệm lớn hơn và tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới cũng như trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Nêu rõ yêu cầu đối với cộng đồng doanh nghiệp, Phó Thủ tướng đề nghị, các doanh nghiệp cần mạnh dạn đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, chủ động đổi mới công nghệ, tích cực đặt hàng các viện nghiên cứu, trường đại học và tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà phải trở thành trung tâm của quá trình đổi mới sáng tạo, là nơi tiếp nhận, làm chủ, hoàn thiện và thương mại hóa công nghệ. Chỉ khi doanh nghiệp thực sự coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển thì chúng ta mới có thể hình thành những doanh nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam, đủ sức cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới.

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những thời cơ rất lớn nhưng cũng không ít thách thức, Phó Thủ tướng đánh giá, chúng ta đã có chủ trương đúng, đã có thể chế ngày càng hoàn thiện, đã có nguồn lực được quan tâm bố trí và đã có đội ngũ nhà khoa học, doanh nghiệp ngày càng trưởng thành. Điều còn lại là ý chí hành động, quyết tâm của chúng ta trong thực hiện nhiệm vụ./.