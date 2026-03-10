Doanh nghiệp nông sản Việt Nam khẳng định vị thế tại Foodex Japan 2026

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu tham quan một gian hàng giới thiệu trái cây Việt Nam. Ành: Nguyễn Tuyến - PV TTXVN tại Nhật Bản

Khu gian hàng Việt Nam tại hội chợ năm nay có diện tích 204m2, quy tụ 26 doanh nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm. Các doanh nghiệp mang đến nhiều mặt hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam như rau củ quả, trái cây chế biến - đóng hộp, hạt điều, hồ tiêu, quế hồi, gạo và các sản phẩm từ gạo, sản phẩm sữa, bánh kẹo, gia vị và nhiều loại nông sản khác. Nhiều gian hàng còn tổ chức hoạt động dùng thử sản phẩm tại chỗ, giúp khách tham quan và đối tác trực tiếp trải nghiệm hương vị của thực phẩm Việt Nam.



Khu vực gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam tấp nập khách tham quan. Ảnh: Xuân Giao - PV TTXVN tại Nhật Bản

Một trong những điểm nhấn của khu gian hàng Việt Nam năm nay là các sản phẩm mới lần đầu được giới thiệu tại Foodex, trong đó có dòng nước dứa tươi nguyên chất đóng hộp giấy của Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Doveco), các sản phẩm làm từ nấm của Làng Nấm Đà Lạt, rong nho của công ty GCAP VN…



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ông Trịnh Văn Dương, Giám đốc kinh doanh Doveco, cho biết tại Foodex 2026, Doveco giới thiệu dòng sản phẩm nước dứa tươi nguyên chất trong hộp giấy Tetra Pak, thay thế các loại hộp kim loại truyền thống. Doanh nghiệp đã đầu tư hai dây chuyền công nghệ của Tetra Pak cho phép sản xuất các sản phẩm đồ hộp và nước trái cây trong hộp giấy với chất lượng cao, đồng thời thân thiện hơn với môi trường.



Ông Trịnh Văn Dương cho biết thêm sản phẩm nước dứa tươi nguyên chất trong hộp giấy đã được Doveco xuất khẩu sang Nhật Bản từ tháng 11/2025 với sản lượng ban đầu khoảng hơn 2.000 tấn. Đáng chú ý, sản phẩm này đã được đưa vào hệ thống siêu thị Seven-Eleven tại Nhật Bản, cho thấy sự đón nhận tích cực của thị trường đối với sản phẩm nông sản chế biến của Việt Nam. Theo kế hoạch, trong năm 2026, dòng nước trái cây đóng hộp giấy xuất khẩu sang Nhật Bản sẽ chiếm khoảng 10 - 15% doanh thu của Doveco.



Theo ông Trịnh Văn Dương, các sản phẩm trước đây của Doveco vào thị trường Nhật Bản chủ yếu là các sản phẩm IQF (đông lạnh nhanh). Những năm gần đây, doanh nghiệp đã phát triển thêm các dòng đồ hộp và nước quả cô đặc, đồng thời đầu tư công nghệ bao bì mới nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường.



Doanh nghiệp Việt Nam đang giới thiệu rong nho, được Việt Nam giới thiệu lần đầu tiên tại Foodex Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Tuyến - PV TTXVN tại Nhật Bản

Đối với những doanh nghiệp đã có chỗ đứng tại thị trường Nhật Bản như Doveco, việc duy trì tham gia Foodex hàng năm đồng thời là một cách khẳng định sự phát triển ổn định và lâu dài của doanh nghiệp. Theo Tiến sỹ Đinh Cao Khuê, Chủ tịch Hội đồng quản trị Doveco, sự hiện diện thường xuyên tại Foodex không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì quan hệ với các đối tác hiện có, mà còn củng cố niềm tin của khách hàng Nhật Bản vào uy tín và năng lực của doanh nghiệp.



Bên cạnh các sản phẩm chế biến, các mặt hàng nông sản tươi và sản phẩm hữu cơ của Việt Nam cũng thu hút sự chú ý của khách tham quan. Làng Nấm Đà Lạt (Dalat Mushroom Farm) mang đến Foodex 2026 nhiều loại nấm sạch. Theo ông Akira Onishi, đại diện doanh nghiệp tại Nhật Bản, nấm Đà Lạt có chất lượng cao và giá thành cạnh tranh, tạo lợi thế so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.



Ông Onishi cho biết đây là lần thứ hai Làng Nấm Đà Lạt tham gia Foodex tại Nhật Bản. Theo ông, việc tham gia hội chợ giúp doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các khách hàng Nhật Bản cũng như các đối tác quốc tế, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác và xuất khẩu.



Sự xuất hiện của các sản phẩm mới, chất lượng cao và thân thiện với môi trường cho thấy nông sản Việt Nam không chỉ đã có vị thế vững chắc tại thị trường Nhật Bản mà còn tiếp tục mở rộng thị phần bằng những dòng sản phẩm phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại.



Các doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng chú trọng đến giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm và yếu tố bền vững, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường Nhật Bản - một trong những thị trường khó tính nhất thế giới.



Nước dứa tươi nguyên chất, sản phẩm mới của Doveco, được giới thiệu tại Foodex 2026. Ảnh: Xuân Giao - Pv TTXVN tại Nhật Bản

Foodex Japan là một trong những hội chợ thực phẩm và đồ uống lớn và lâu đời nhất tại châu Á. Foodex Japan 2026 thu hút khoảng 3.000 doanh nghiệp đến từ 74 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 4.000 gian hàng trưng bày. Sự kiện được xem là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm - đồ uống tìm kiếm đối tác, kết nối thương mại và giới thiệu các sản phẩm mới tới thị trường châu Á cũng như toàn cầu./.