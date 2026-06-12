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Doanh nghiệp Hàn Quốc thúc đẩy giải pháp hỗ trợ người khiếm thị tại Việt Nam

Trong khuôn khổ Triển lãm Công nghệ Thông minh Smart Tech Show 2026 và Đại hội Công nghiệp Hội tụ Ảo Hàn Quốc (KMF 2026) diễn ra tại thủ đô Seoul, Công ty Dot Inc của Hàn Quốc – doanh nghiệp chuyên phát triển công nghệ hiển thị xúc giác dành cho người khiếm thị – cho biết đang thúc đẩy hợp tác nhằm đưa các giải pháp giáo dục ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tới thị trường Việt Nam.
  Gian hàng của Dot Inc. tại Triển lãm Công nghệ Thông minh Smart Tech Show 2026 ở thủ đô Seoul. Ảnh: Đức Thắng - PV TTXVN tại Hàn Quốc  
Trao đổi với phóng viên TTXVN ngày 11/6, lãnh đạo và đội ngũ kỹ thuật của Dot cho biết doanh nghiệp đang phối hợp với Google và một đối tác giáo dục AI tại Việt Nam để nghiên cứu khả năng triển khai công nghệ hỗ trợ trong hệ thống giáo dục và trường học, hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho trẻ em khiếm thị.
Theo đại diện công ty, trong nhiều năm qua, việc học tập của học sinh khiếm thị chủ yếu dựa vào sách chữ nổi cỡ lớn và phương pháp mô tả trực tiếp của giáo viên. Tuy nhiên, với sự phát triển của AI, các nội dung như biểu đồ, đồ thị, bản đồ hoặc phương trình toán học hiện có thể được chuyển đổi tự động sang định dạng xúc giác, giúp người học tiếp cận trực quan và hiệu quả hơn.
Dot cho biết Việt Nam là một trong những thị trường ưu tiên trong chiến lược mở rộng toàn cầu của doanh nghiệp. Công ty nhận định nhu cầu phát triển giáo dục hòa nhập tại Việt Nam còn nhiều dư địa, đặc biệt trong bối cảnh số lượng người khiếm thị tương đối lớn và yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục ngày càng tăng.
Tại triển lãm, Dot giới thiệu thiết bị hiển thị xúc giác đa dòng Monarch – sản phẩm được phát triển cùng các đối tác quốc tế và hiện đã được triển khai tại hơn 1.000 lớp học ở Mỹ. Thiết bị cho phép chuyển đổi nội dung số thành thông tin xúc giác, hỗ trợ học sinh và giáo viên học tập, giảng dạy từ xa và tiếp cận tài liệu ở nhiều định dạng.
  Phóng viên TTXVN phỏng vấn ông Eric Ju Yoon Kim, Đồng sáng lập & CEO của Dot Inc. về mục tiêu và kỳ vọng của Dot Inc. đối với thị trường Việt Nam. Ảnh: Đức Thắng - PV TTXVN tại Hàn Quốc  
Ngoài ra, doanh nghiệp cũng giới thiệu nền tảng Dot Canvas cho phép chuyển đổi văn bản, hình ảnh, bản đồ và tài liệu số sang chữ nổi và đồ họa xúc giác. Theo doanh nghiệp, việc số hóa nội dung không chỉ giảm gánh nặng chuẩn bị giáo cụ cho giáo viên mà còn tạo điều kiện lưu trữ, chia sẻ tài nguyên học tập giữa các cơ sở giáo dục.
Được thành lập năm 2015, Dot hiện cung cấp công nghệ hỗ trợ tại hơn 40 quốc gia. Mới đây, sản phẩm Dot Pad X của công ty đã giành Giải Vàng Edison Awards 2026 ở hạng mục Tác động Văn hóa và Giáo dục nhờ khả năng chuyển đổi thông tin trực quan sang định dạng xúc giác, mở rộng cơ hội tiếp cận các môn học STEM cho người khiếm thị.
Theo Dot, các công nghệ hỗ trợ trong tương lai sẽ không chỉ giải quyết vấn đề tiếp cận thông tin mà còn trở thành một phần của hạ tầng số, góp phần thúc đẩy giáo dục hòa nhập và nâng cao chất lượng sống cho các nhóm yếu thế./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

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