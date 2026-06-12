Doanh nghiệp Hàn Quốc thúc đẩy giải pháp hỗ trợ người khiếm thị tại Việt Nam

Phóng viên TTXVN phỏng vấn ông Eric Ju Yoon Kim, Đồng sáng lập & CEO của Dot Inc. về mục tiêu và kỳ vọng của Dot Inc. đối với thị trường Việt Nam. Ảnh: Đức Thắng - PV TTXVN tại Hàn Quốc