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Doanh nghiệp Hàn Quốc thúc đẩy giải pháp hỗ trợ người khiếm thị tại Việt Nam
Theo đại diện công ty, trong nhiều năm qua, việc học tập của học sinh khiếm thị chủ yếu dựa vào sách chữ nổi cỡ lớn và phương pháp mô tả trực tiếp của giáo viên. Tuy nhiên, với sự phát triển của AI, các nội dung như biểu đồ, đồ thị, bản đồ hoặc phương trình toán học hiện có thể được chuyển đổi tự động sang định dạng xúc giác, giúp người học tiếp cận trực quan và hiệu quả hơn.
Dot cho biết Việt Nam là một trong những thị trường ưu tiên trong chiến lược mở rộng toàn cầu của doanh nghiệp. Công ty nhận định nhu cầu phát triển giáo dục hòa nhập tại Việt Nam còn nhiều dư địa, đặc biệt trong bối cảnh số lượng người khiếm thị tương đối lớn và yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục ngày càng tăng.
Tại triển lãm, Dot giới thiệu thiết bị hiển thị xúc giác đa dòng Monarch – sản phẩm được phát triển cùng các đối tác quốc tế và hiện đã được triển khai tại hơn 1.000 lớp học ở Mỹ. Thiết bị cho phép chuyển đổi nội dung số thành thông tin xúc giác, hỗ trợ học sinh và giáo viên học tập, giảng dạy từ xa và tiếp cận tài liệu ở nhiều định dạng.
Được thành lập năm 2015, Dot hiện cung cấp công nghệ hỗ trợ tại hơn 40 quốc gia. Mới đây, sản phẩm Dot Pad X của công ty đã giành Giải Vàng Edison Awards 2026 ở hạng mục Tác động Văn hóa và Giáo dục nhờ khả năng chuyển đổi thông tin trực quan sang định dạng xúc giác, mở rộng cơ hội tiếp cận các môn học STEM cho người khiếm thị.
Theo Dot, các công nghệ hỗ trợ trong tương lai sẽ không chỉ giải quyết vấn đề tiếp cận thông tin mà còn trở thành một phần của hạ tầng số, góp phần thúc đẩy giáo dục hòa nhập và nâng cao chất lượng sống cho các nhóm yếu thế./.