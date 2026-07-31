Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan đối với thị trường và cơ hội hợp tác với Việt Nam. Ảnh: Anh Hiển - PV TTXVN tại châu Âu Phát biểu tại tọa đàm, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan đối với thị trường và cơ hội hợp tác với Việt Nam. Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam – Hà Lan đang phát triển hết sức tích cực và thực chất, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Đặc biệt, Hà Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) và là cửa ngõ quan trọng đưa hàng hóa Việt Nam vào thị trường châu Âu. Trong 5 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 6,74 tỷ USD, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến hết tháng 5/2026, Hà Lan có 476 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 15 tỷ USD, tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp lớn của Hà Lan như Heineken, Unilever, De Heus và Philips đã đầu tư, kinh doanh hiệu quả và gắn bó lâu dài với Việt Nam. Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, trên nền tảng quan hệ Đối tác toàn diện được thiết lập từ năm 2019 cùng các khuôn khổ hợp tác chiến lược chuyên ngành, hai nước còn nhiều dư địa để nâng tầm quan hệ, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có tính bổ trợ cao như dịch vụ tài chính, logistics, cảng biển, công nghệ cao, quản lý nước, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đẩy nhanh xây dựng, vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng nhằm tạo động lực tăng trưởng mới và huy động hiệu quả các nguồn lực phát triển. Đại diện doanh nghiệp Hà Lan đặt câu hỏi trong cuộc tọa đàm. Ảnh: Anh Hiển - PV TTXVN tại châu Âu

Các doanh nghiệp Hà Lan đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam, đặc biệt là những định hướng cải cách thể chế, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Các đại biểu bày tỏ quan tâm đến cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, dịch vụ tài chính quốc tế, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, logistics, cảng biển, đóng tàu, quản lý nước, chuyển đổi xanh và năng lượng tái tạo. Đồng thời, các doanh nghiệp trao đổi về cơ chế huy động vốn cho các dự án hạ tầng và phát triển bền vững, chính sách thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mong muốn Việt Nam tiếp tục duy trì môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, có thể dự báo để tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư dài hạn. Nhiều doanh nghiệp Hà Lan đã chia sẻ kế hoạch mở rộng đầu tư, tăng vốn và nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư mới tại Việt Nam.

Tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng cùng lãnh đạo các Bộ, ngành đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung doanh nghiệp quan tâm như cơ chế đầu tư một cửa, các công cụ huy động vốn như tài chính hỗn hợp, chiến lược phát triển ngành bán dẫn… đồng thời chia sẻ về các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư mới của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh Việt Nam đang là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn của khu vực. Kết quả thu hút đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội và hành lang pháp lý thông thoáng nhằm thu hút các dự án chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tài chính. Cùng với đó, Việt Nam phát triển hệ sinh thái hỗ trợ nhà đầu tư từ kết nối cơ hội, nghiên cứu phát triển, thu hút chuyên gia, đào tạo nhân lực đến triển khai và mở rộng dự án. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm tính ổn định, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Lãnh đạo các doanh nghiệp Hà Lan đánh giá cao những chia sẻ của Phó Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, ngành, cho rằng cuộc tọa đàm và các nội dung trao đổi đã góp phần củng cố niềm tin vào môi trường đầu tư, kinh doanh và định hướng phát triển của Việt Nam. Các doanh nghiệp tham dự khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng các dự án hiện có, nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới trong những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên thu hút đầu tư. Hai bên tin tưởng với nền tảng quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ và thế mạnh bổ trợ của hai nền kinh tế, những trao đổi tại tọa đàm sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong thời gian tới./.