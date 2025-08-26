Doanh nghiệp FDI thể hiện tình yêu nước cùng người lao động

Công nhân Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu (phường Tân Hiệp) mặc áo cờ đỏ sao vàng đón chào kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: TTXVN phát * Sắc đỏ trong nhà máy Khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, tập trung nhiều khu công nghiệp quy mô như VSIP I, VSIP II, Sóng Thần, Việt Hương, Đồng An… Theo Liên đoàn Lao động Thành phố, khu vực này hiện có hơn 1.800 doanh nghiệp FDI tham gia Công đoàn cơ sở, đến từ hơn 60 quốc gia, với tổng vốn đăng ký hàng chục tỷ USD. Các ngành nghề chủ yếu gồm điện tử, cơ khí, may mặc, chế biến gỗ, logistics.



Bên cạnh đóng góp quan trọng cho ngân sách, khu vực doanh nghiệp FDI tạo việc làm ổn định cho hàng trăm nghìn lao động, trong đó phần lớn là công nhân nhập cư. Vì vậy, mỗi dịp lễ lớn như Quốc khánh 2/9, những hoạt động chăm lo của doanh nghiệp càng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần vun đắp tình đoàn kết và niềm tin giữa nhà đầu tư quốc tế với đất nước, con người Việt Nam.



Những ngày cuối tháng 8, nhiều nhà máy treo cờ Tổ quốc, pano, băng rôn với thông điệp “Chào mừng Quốc khánh 2/9”, tạo bầu không khí trang trọng mà gần gũi.



Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Diamond Việt Nam (Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa), doanh nghiệp chuyên sản xuất giày thể thao mang thương hiệu quốc tế xuất khẩu sang các thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp, những ngày cận kề Quốc khánh 2/9, không khí làm việc trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Với phương châm “Doanh nghiệp vui vẻ - hạnh phúc”, Ban lãnh đạo doanh nghiệp khuyến khích toàn thể công nhân mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng, tạo nên sắc màu đoàn kết, lan tỏa niềm tự hào dân tộc ngay trong không gian sản xuất.



Anh Trần Thị Tuấn An, công nhân Công ty Diamond Việt Nam, xúc động nói: Khi cùng đồng nghiệp khoác lên mình chiếc áo in hình Quốc kỳ, anh cảm nhận rõ hơn không khí thiêng liêng của ngày lễ lớn. Dù làm việc trong doanh nghiệp FDI, nhưng tình yêu Tổ quốc luôn hiện diện trong trái tim mỗi người. Dịp Quốc khánh, Công ty treo cờ Tổ quốc, tổ chức văn nghệ và tặng quà. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nhà máy, anh thấy rất tự hào.



Anh Trịnh Quốc Chương, Bí thư Chi đoàn, Phó Trưởng phòng Nhân sự Công ty Diamond Việt Nam cho biết, Đoàn Thanh niên phối hợp cùng Công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Quốc khánh, từ văn nghệ, thể thao đến trao quà cho công nhân khó khăn. Chi đoàn luôn mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên không chỉ hoàn thành tốt công việc mà còn tự hào, gắn bó hơn với đất nước và doanh nghiệp.



Không khí hướng về ngày lễ lớn cũng được ghi nhận tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu (phường Tân Hiệp). Sáng thứ Hai trước thềm Quốc khánh, Công ty tổ chức lễ chào cờ. Khoảng 1.300 công nhân cùng cán bộ công đoàn và Ban giám đốc tập trung trước khuôn viên nhà máy, trong màu áo đặc biệt (công nhân mặc áo đỏ sao vàng, đoàn viên thanh niên mặc áo xanh, dân quân mặc quân phục, thanh thiếu niên khoác áo trắng) cùng hát vang bài Quốc ca trong không khí trang nghiêm. Doanh nghiệp còn tổ chức chiếu phim tư liệu về ngày 2/9/1945 và hoạt động ôn lại lịch sử cách mạng.

Bà Lê Thị Hương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty, bày tỏ mong muốn mỗi công nhân thấu hiểu những hy sinh của thế hệ cha ông để có được hòa bình hôm nay. Công ty thường xuyên hưởng ứng các phong trào địa phương, bố trí lịch sản xuất và nghỉ lễ hợp lý để công nhân vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa có thời gian sinh hoạt cộng đồng. “Qua các hoạt động này, chúng tôi nhắc nhở thế hệ trẻ trong doanh nghiệp luôn ghi nhớ truyền thống dân tộc”, bà Hương nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu Hsieh Mao Shan cho biết: Trong quá trình đầu tư, doanh nghiệp nhận được nhiều sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước. Làm việc tại đây lâu dài, doanh nghiệp cũng dành tình cảm cho đất nước Việt Nam. Vì vậy, Công ty luôn tạo điều kiện để Công đoàn cơ sở tổ chức sự kiện gắn với lịch sử Việt Nam.