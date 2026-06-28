Doanh nghiệp điện tử, công nghệ cao thúc đẩy nhu cầu thuê khu công nghiệp phía Nam

Trục kinh tế hành lang sông Đồng Nai cùng Khu thương mại tự do, Khu đô thị sân bay kỳ vọng sẽ là cực tăng trưởng mới của Đồng Nai. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN

Xu hướng này được Savills Việt Nam ghi nhận sau khi tư vấn cho tập đoàn công nghệ Mỹ Coherent thuê 30.000 m2 nhà xưởng xây sẵn tại KTG Industrial Nhơn Trạch 2 (Đồng Nai). Đây là dự án thứ hai của doanh nghiệp này tại địa phương, phục vụ chiến lược mở rộng sản xuất tại Việt Nam.

Theo ông John Campbell, Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Công nghiệp Savills Việt Nam, dù miền Bắc vẫn là trung tâm sản xuất điện tử truyền thống, ngày càng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử và công nghệ cao đang xem xét các cơ hội đầu tư tại phía Nam.

"Quyết định mở rộng của Coherent phản ánh niềm tin ngày càng lớn vào Đồng Nai như một điểm đến phù hợp cho các hoạt động sản xuất có hàm lượng kỹ thuật cao, nhờ nguồn nhân lực chất lượng, hệ sinh thái công nghiệp phát triển cùng các dự án hạ tầng trọng điểm như sân bay quốc tế Long Thành và đường Vành đai 3", ông nói.

Theo Savills, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà sản xuất công nghệ toàn cầu nhờ chi phí vận hành cạnh tranh, môi trường đầu tư ổn định và khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng quốc tế. Đáng chú ý, nhiều kế hoạch mở rộng gần đây cho thấy các doanh nghiệp đang chuyển từ chiến lược đầu tư ngắn hạn sang xây dựng năng lực sản xuất lâu dài.

Xu hướng này đặc biệt rõ trong các ngành bán dẫn, quang tử, vật liệu tiên tiến và điện tử - những lĩnh vực đòi hỏi hạ tầng kỹ thuật cao và chuỗi cung ứng hoàn thiện. Song song với sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư, nhu cầu thuê nhà xưởng xây sẵn quy mô lớn cũng gia tăng.

Bà Phan Cửu Chi, Quản lý Bộ phận Dịch vụ Công nghiệp Savills TP, Hồ Chí Minh phân tích, các doanh nghiệp quốc tế ngày càng ưu tiên mô hình thuê nhà xưởng có thể đưa vào vận hành ngay nhằm rút ngắn thời gian triển khai, tối ưu chi phí đầu tư ban đầu và tăng tính linh hoạt trong hoạt động sản xuất.

Các nhà xưởng xây sẵn quy mô lớn được đánh giá phù hợp với chiến lược mở rộng nhanh của nhiều tập đoàn công nghệ, khi doanh nghiệp không phải bỏ vốn lớn để xây dựng nhà máy hoặc cam kết đầu tư dài hạn ngay từ đầu.

Savills nhận định, cùng với việc sân bay quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển và các tuyến giao thông kết nối trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, khu vực phía Nam sẽ tiếp tục thu hút thêm các dự án FDI trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn và công nghệ cao. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản công nghiệp, đặc biệt là phân khúc nhà xưởng xây sẵn chất lượng cao./.