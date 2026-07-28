Doanh nghiệp chuyển đổi xanh dựa trên dữ liệu và công nghệ số

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Nội dung được chia sẻ tại Hội thảo Từ "Beyond ESG" đến “NetGSE” – Cách tiếp cận mới cho tài chính xanh, thị trường carbon và chuyển đổi kinh tế bền vững trong kỷ nguyên AI, do Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (SIHUB) và Viện Phát triển kinh tế số Việt Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 28/7.



Tại hội thảo, NetGSE được giới thiệu như một khung tiếp cận kết nối các yếu tố quản trị, kinh tế, xã hội và môi trường trong quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp. Thay vì xem ESG chỉ là một bộ tiêu chí phục vụ báo cáo hoặc tuân thủ, cách tiếp cận này hướng đến việc tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững vào chiến lược kinh doanh, quản trị dữ liệu, phân bổ nguồn lực và ra quyết định, trong bối cảnh AI ngày càng đóng vai trò quan trọng.



Tiến sĩ Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam cho rằng, ESG đang chuyển từ cam kết tự nguyện sang trách nhiệm giải trình, với các yêu cầu ngày càng rõ về dữ liệu, báo cáo, định giá carbon và minh bạch thông tin. Tại Việt Nam, quá trình chuyển đổi đang được thúc đẩy thông qua cam kết Net Zero vào năm 2050, cùng với việc từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách về tăng trưởng xanh, kiểm kê khí nhà kính và thí điểm thị trường carbon... Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cần được thực hiện đồng thời, nhằm tăng năng lực cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp. Chuyển đổi xanh xác định doanh nghiệp phải thay đổi điều gì, còn chuyển đổi số tạo ra năng lực đo lường, quản trị và mở rộng sự thay đổi đó. Chất lượng dữ liệu, tính minh bạch và năng lực triển khai là ba yếu tố quyết định hiệu quả của quá trình chuyển đổi này.



Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ quá trình triển khai các mô hình phát triển bền vững, ông Phạm Đông Huy, đại diện Dự án Sa kê Toàn cầu - Sa kê Việt cho biết, dự án đã trải qua khoảng 15 năm nghiên cứu và phát triển, nhằm xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho cây sa kê, từ vùng nguyên liệu, nghiên cứu và phát triển sản phẩm đến chế biến, tiêu thụ và mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế. Đơn vị đã nghiên cứu, thử nghiệm thị trường đối với khoảng 15 sản phẩm từ sa kê như bột, lát chế biến, trà, nước ép…; đồng thời kết nối với các đối tác trong lĩnh vực sản xuất, phân phối và xuất khẩu.

Theo ông Phạm Đông Huy, dự án vẫn đối mặt với các khó khăn như quy mô vùng trồng còn manh mún, thiếu tập trung; chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ chưa được tổ chức tối ưu; thương hiệu và khả năng tiếp cận thị trường còn hạn chế. Trong khi đó, biến đổi khí hậu ngày càng tác động đến vùng nguyên liệu, tiêu chuẩn quốc tế ngày càng cao và quan hệ cung - cầu trên thị trường chưa ổn định.



Để giải quyết các điểm nghẽn này, dự án định hướng xây dựng một hệ sinh thái công nghệ số sa kê, kết nối toàn bộ chuỗi giá trị từ canh tác thông minh (vườn trồng), chế biến tập trung (nhà máy) đến phân phối trong nước và xuất khẩu. Thông qua hệ thống dữ liệu tập trung, doanh nghiệp có thể theo dõi toàn bộ vòng đời sản phẩm, tăng khả năng minh bạch và đáp ứng yêu cầu của thị trường.



Dự án cũng định hướng nghiên cứu, phát triển hệ thống tín chỉ carbon dựa trên khả năng hấp thụ carbon của vùng trồng sa kê xen canh. Dữ liệu về khả năng hấp thụ carbon được ghi nhận tại vùng trồng, tổng hợp và chuẩn hóa trên nền tảng dữ liệu tập trung, sau đó được kiểm chứng bởi bên thứ ba độc lập trước khi xem xét phát hành tín chỉ carbon và tín chỉ tác động. Nguồn thu từ tín chỉ carbon có thể bổ sung cho hoạt động sản xuất và chế biến, góp phần tăng thu nhập cho nông dân, thu hút dòng vốn xanh hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững. Mô hình cho thấy, khi chuyển đổi xanh và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ có thể nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng tính minh bạch, mở rộng thị trường và tạo thêm giá trị kinh tế cho doanh nghiệp và người dân./.