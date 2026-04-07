Doanh nghiệp chủ động nắm bắt cơ hội từ Nghị quyết số 68-NQ/TW

Không chỉ khẳng định vị thế của kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 68-NQ/TW còn đưa ra hệ thống giải pháp đồng bộ nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn về tiếp cận nguồn lực. Các chính sách liên quan đến đất đai, tín dụng, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng và logistics được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Ở góc độ doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực vật liệu xây dựng, bất động sản công nghiệp và logistics, việc thúc đẩy đầu tư hạ tầng đồng bộ, phát triển hệ thống logistics hiện đại, khuyến khích chuyển đổi công nghệ và sản xuất xanh được kỳ vọng sẽ giúp tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời gia tăng khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

Đối với Công ty Cổ phần Đồng Tâm (Dongtam Group), việc duy trì danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liên tiếp được xem là chỉ dấu quan trọng về mức độ tín nhiệm của thị trường. Danh hiệu này không chỉ phản ánh chất lượng sản phẩm ổn định mà còn thể hiện định hướng phát triển lâu dài, lấy chất lượng làm nền tảng và niềm tin của khách hàng làm giá trị cốt lõi.

Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Dongtam Group cho biết, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, những tín hiệu chính sách tích cực từ Nghị quyết số 68-NQ/TW cùng với sự ghi nhận của thị trường là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư theo chiều sâu, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực quản trị.

Thành lập từ năm 1969, thương hiệu Đồng Tâm khởi nguồn từ lĩnh vực vật liệu xây dựng và từng bước mở rộng theo hướng cung cấp giải pháp tổng thể cho công trình và không gian sống. Những năm gần đây, doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trong đó có công nghệ in kỹ thuật số trên gạch ốp lát, giúp tái hiện chân thực các bề mặt vật liệu tự nhiên như đá, gỗ, bê tông, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về kỹ thuật và thẩm mỹ. Cùng đó, các dòng sản phẩm như gạch ốp lát cao cấp, ngói tráng men cao cấp và hệ sinh thái vật liệu xây dựng được phát triển theo hướng đồng bộ, hướng đến gia tăng giá trị sử dụng và tính bền vững cho công trình.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực sản xuất, Dongtam Group đã mở rộng sang các lĩnh vực bất động sản công nghiệp, đầu tư khai thác hạ tầng cảng biển, cung ứng dịch vụ logistics, giáo dục và một số lĩnh vực tiềm năng khác, từng bước hình thành hệ sinh thái đa ngành có tính liên kết. Trong đó, logistics giữ vai trò kết nối giữa sản xuất, lưu thông và phân phối, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành toàn chuỗi giá trị.

Trong quá trình phát triển, doanh nghiệp đã triển khai đồng bộ hệ thống quản trị trên nền tảng điện toán đám mây, đáp ứng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và báo cáo tài chính quốc tế, với hơn 100 chỉ tiêu quản trị được thiết lập và theo dõi xuyên suốt. Dự án chuyển đổi số này hoàn thành trong năm 2021 và được UBND tỉnh Long An (cũ) tặng Bằng khen "Đơn vị tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số".

Trong bối cảnh số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam đủ nguồn lực triển khai các hệ thống quản trị tiên tiến còn hạn chế, việc hoàn thành dự án trong thời gian ngắn cho thấy năng lực tổ chức triển khai và quyết tâm đổi mới của doanh nghiệp. Theo ông Võ Quốc Thắng, việc phát triển hệ sinh thái tích hợp giúp nâng cao mức độ chủ động trong chuỗi cung ứng, đồng thời tăng khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong khi đó, ở lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, ông Bùi Lê Anh Hiếu, Giám đốc Tiếp thị Kinh doanh Công ty Cổ phần Long Hậu (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) khẳng định, Nghị quyết số 68-NQ/TW được ban hành đúng thời điểm khi khu vực kinh tế tư nhân ngày càng đóng vai trò then chốt trong tăng trưởng kinh tế. Đối với các doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp, Nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Quang cảnh khu công thông minh và bền vững tại Công ty cổ phần Long Hậu. Ảnh: TTXVN phát

Theo ông Hiếu, doanh nghiệp đặc biệt đánh giá cao ba nhóm chính sách gồm cải cách thủ tục hành chính và tiếp cận đất đai, đầu tư hạ tầng giao thông - logistics đồng bộ và khuyến khích chuyển đổi số. Đây đều là những yếu tố tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư, kinh doanh và khả năng thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp.

Trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, hạ tầng giao thông và logistics được xem là yếu tố quyết định sức hút của một khu công nghiệp. Theo đó, nhà đầu tư lựa chọn địa điểm đặt nhà máy thường quan tâm đến khả năng kết nối cảng biển, hệ thống cao tốc, chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng. Vì vậy, định hướng đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối trong Nghị quyết 68 sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí logistics, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Với lợi thế vị trí kết nối trực tiếp với cảng và các tuyến giao thông trọng điểm của vùng, Công ty Cổ phần Long Hậu đang tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp, đồng thời phát triển hệ sinh thái dịch vụ logistics nhằm phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp thuê đất, thuê nhà xưởng. Khi hạ tầng khu vực được đầu tư đồng bộ hơn, doanh nghiệp có điều kiện tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng hạ tầng nội khu và dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Bên cạnh đó, các chính sách khuyến khích chuyển đổi số, phát triển xanh và tiết kiệm năng lượng trong Nghị quyết số 68-NQ/TW cũng phù hợp với định hướng phát triển khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp thông minh. Hiện nay, Công ty Cổ phần Long Hậu đang triển khai dự án Long Hau LEED Park – tổ hợp kho xưởng xây dựng theo tiêu chuẩn LEED quốc tế, đáp ứng tiêu chuẩn ESG với hệ thống năng lượng tái tạo, quản lý nước thải và không gian xanh trong khuôn viên. Dự án hướng tới thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Cùng đó, doanh nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và vận hành khu công nghiệp, từ quản lý khách hàng đến giám sát hạ tầng kỹ thuật, hướng tới xây dựng khu công nghiệp thông minh với dữ liệu được số hóa, minh bạch và có thể truy xuất theo thời gian thực. Theo ông Hiếu, nghị quyết không chỉ tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn củng cố niềm tin để doanh nghiệp như Long Hậu mạnh dạn đầu tư dài hạn vào những mô hình mới, tiên tiến hơn.

Trong bối cảnh môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện thông qua các chủ trương, chính sách mới, đặc biệt là Nghị quyết số 68-NQ/TW, khu vực kinh tế tư nhân được kỳ vọng sẽ có thêm dư địa để mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển theo hướng bền vững.



Từ góc nhìn doanh nghiệp, Nghị quyết số 68-NQ/TW không chỉ mang ý nghĩa định hướng mà còn góp phần củng cố niềm tin dài hạn, yếu tố quan trọng để khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục đồng hành cùng mục tiêu phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn mới./.