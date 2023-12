Doanh nghiệp 18 tỉnh, thành tham gia chương trình Đặc sản bản địa – Làng nghề truyền thống

Từ nay đến ngày 31/12/2023, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao và Công ty CP Vinamit tổ chức chương trình Đặc sản bản địa – Làng nghề truyền thống tại Hội trường Thống Nhất, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Chương trình thu hút sự tham gia của doanh nghiệp đến từ 18 tỉnh, thành gồm: Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Tây Ninh, Long An, Vĩnh Long, Ninh Thuận, Nam Định, Thái Bình, Hà Giang... Riêng Tp. Hồ Chí Minh có thể kể đến nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Thực phẩm Khang Nhi Ý, Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Phúc Lộc Thọ, Hợp tác xã chăn nuôi dê xã Đa Phước, Công ty CP dừa nước Việt Nam, Công ty CP Namilux...



Khu vực bán hàng và giới thiệu sản phẩm có gần 40 gian hàng, chủ yếu là hàng Việt Nam chất lượng cao, doanh nghiệp khởi nghiệp, Câu lạc bộ đặc sản vùng miền/địa phương... Khu vực trải nghiệm làng nghề truyền thống mang đến cho khách tham quan một số hoạt đông như vẽ sáp ong, dệt thổ cẩm, dệt lụa của dân tộc Thái, Hmong; khu vực biểu diễn, các nghệ nhân sẽ hướng dẫn chế biến các món ăn vùng miền như chè, bánh dân gian (Nam – Trung – Bắc); sản phẩm thủ công nặn tò he, làm xơ mướp, cỏ bàng...



Theo bà Vũ Kim Anh - Trưởng ban tổ chức chương trình Đặc sản bản địa – Làng nghề truyền thống, trong mạng lưới hoạt động của chương trình Khởi nghiệp Xanh, BSA đã tập hợp được những doanh nghiệp, đơn vị sản xuất sản phẩm bản địa từ khắp mọi vùng, miền trên cả nước, nên nhiều sản phẩm đã từng được giới thiệu đến người tiêu dùng Tp. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong không gian mua sắm của chương trình lần này sẽ có sản phẩm địa phương đặc sắc từ tài nguyên bản địa như sản phẩm chỉ dẫn địa lý, nông thôn tiêu biểu, OCOP... được sản xuất theo công nghệ xanh, sạch và an toàn. Do đó, chương trình không chỉ dừng lại ở việc quảng bá hàng Việt Nam chất lượng cao mà còn đẩy mạnh tiếp thị đặc sản bản địa đến với người dân Tp. Hồ Chí Minh và du khách./.