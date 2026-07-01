Đoàn Việt Nam đưa 11 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát

Chiến sĩ công binh đục phá bê tông để tìm nạn nhân. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mỹ Latinh

Sau nhiều nỗ lực, đoàn đã đưa 11 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho phía Venezuela. Đoàn cũng thiết lập thêm một trạm thu dung cấp cứu, điều trị cho 26 người dân trong khu vực. Sau nhiều nỗ lực, đoàn đã đưa 11 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho phía Venezuela. Đoàn cũng thiết lập thêm một trạm thu dung cấp cứu, điều trị cho 26 người dân trong khu vực.

Lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam cùng trang thiết bị chuyên dụng đã chia thành các hướng khác nhau thực hiện nhiệm vụ theo sự hiệp đồng trước đó với phía Venezuela. Dưới tiết trời oi bức, nắng nóng, đoàn còn tích cực tiến hành tìm kiếm tại các địa điểm xung quanh nơi thực hiện nhiệm vụ khi nhận được đề nghị hỗ trợ cụ thể từ gia đình người bị nạn.

Chiến sĩ công binh đang dọn dẹp để mang thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mỹ Latinh

Trong hai ngày 29/6 và 30/6, đoàn Việt Nam đã bàn giao cho Venezuela các mặt hàng viện trợ gồm 35 tấn lương khô, 60 cơ số thuốc, 2 tấn thịt hộp, 4 máy phát điện, 500 lều bạt, 10 nhà bạt và 50.000 cuộn băng y tế. Tính đến nay, Việt Nam là một trong 30 quốc gia đã cử đội cứu hộ đến Venezuela để thực hiện các công tác cứu nạn./.