Đoàn Việt Nam chuyển giao hơn 45 tấn hàng viện trợ cho Venezuela

Thành viên tổ bay Vietnam Airlines chụp ảnh chung cùng đại diện Venezuela. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mỹ Latinh Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Venezuela, tổng khối lượng hàng hóa viện trợ được bàn giao là 45,6 tấn, bao gồm 35 tấn lương khô, 4 tấn thuốc men, 2 tấn thịt hộp, 4 máy phát điện, 500 lều bạt, 10 nhà bạt và 50.000 cuộn băng gạc. Quang cảnh lễ bàn giao lô hàng cứu trợ của Việt Nam cho Venezuela tại sân bay quốc tế ở thủ đô Caracas. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mỹ Latinh

Trước đó, đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela gồm 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đoàn Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Maiquetia, bang La Guaira, Venezuela trưa 29/6. Đoàn đã nhanh chóng di chuyển đến vị trí đóng quân ở bang La Guaira, sắp xếp nơi ăn ở, vận chuyển trang thiết bị, nhu yếu phẩm, vật tư y tế, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Chiều cùng ngày, đoàn cũng đã đi khảo sát thực địa tại bang La Guaira - địa phương thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép tại Venezuela, để chuẩn bị triển khai nhân lực và trang thiết bị thực hiện tìm kiếm, cứu nạn.

Tính đến nay, Việt Nam là một trong 30 quốc gia đã cử đội cứu hộ đến Venezuela để thực hiện các công tác cứu nạn./.