Đoàn Thanh niên Chính phủ đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy vai trò sáng tạo

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lê Thị Thủy; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương...

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ Bùi Hoàng Tùng cho biết, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tập trung hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đối với Đoàn Thanh niên Chính phủ, đây là năm đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi tổ chức Đoàn chính thức được thành lập, đi vào hoạt động ổn định và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bám sát chủ đề công tác năm "Tuổi trẻ Chính phủ tự hào, vững tin theo Đảng", công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025 được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống Chính phủ. Các cấp bộ Đoàn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong tham mưu, phục vụ, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Kết quả đạt được được thể hiện qua nhiều chỉ tiêu, con số cụ thể: có 2 công trình thanh niên tiêu biểu cấp toàn quốc; 10 công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu cấp Trung ương; hơn 9.000 đề tài, sáng kiến, giải pháp được áp dụng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; hỗ trợ xây dựng 371 căn nhà tình nghĩa, nhà nhân ái; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hàng chục nghìn đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; huy động hơn 106 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đoàn và phong trào thanh niên vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần được thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá đúng mức để kịp thời đề ra giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Năm 2026 với chủ đề "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn", Đoàn Thanh niên Chính phủ xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy vai trò sáng tạo của tuổi trẻ, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng, hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ đã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm và 12 chỉ tiêu công tác trong năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả toàn diện, ấn tượng của Đoàn Thanh niên Chính phủ trong năm 2025. Đồng thời, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, gắn chặt phong trào thanh niên với nhiệm vụ chính trị, đặc biệt trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia.

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ đề nghị Đoàn Thanh niên Chính phủ tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy vai trò xung kích, tiên phong của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, coi chất lượng đóng góp vào hoạt động của bộ máy nhà nước là thước đo hiệu quả hoạt động Đoàn; tổ chức các phong trào tình nguyện theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp, bền vững; chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Lê Thị Thuỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ và lãnh đạo Trung ương Đoàn trao Giải thưởng cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông với chủ đề “Thanh niên Chính phủ với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2025”. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ đã tổ chức trao Giải thưởng "Đổi mới sáng tạo" trong công chức, viên chức, người lao động trẻ Chính phủ năm 2025 đối với 08 công trình, sản phẩm xuất sắc và 15 công trình, sản phẩm tiêu biểu. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Cuộc thi sáng tác các sản phẩm truyền thông với chủ đề "Thanh niên Chính phủ với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" năm 2025. Đây là sự ghi nhận, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng.

Đồng thời Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ trao tặng cờ thi đua xuất sắc cho 10 đơn vị; trao tặng bằng khen xuất sắc cho 16 đơn vị và trao tặng bằng khen tiến tiến công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2025 cho 24 đơn vị. Để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ đã trao tặng bằng khen cho 23 tập thể và 15 cá nhân./.