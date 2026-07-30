Đoàn tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ thăm thành phố Đà Nẵng

Tàu sân bay hải quân Hoa Kỳ. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Chiều 30/7, tại Cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân chủ trì Lễ đón Đoàn tàu. Tham dự có đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng cùng một số cơ quan chức năng của Việt Nam. Về phía Hoa Kỳ có Đại biện lâm thời, Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tùy viên Quốc phòng cùng một số quan chức Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Đại biểu hai nước chụp ảnh chung tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Trong thời gian thăm thành phố Đà Nẵng, Nhóm Chỉ huy đoàn tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Các Nhóm sỹ quan và thủy thủ đoàn tham gia một số hoạt động cộng đồng tại Đà Nẵng như giao lưu văn nghệ, thể thao.

Chuyến thăm Việt Nam của Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ góp phần duy trì, phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước. Sự kiện này tiếp tục khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của Việt Nam trong việc đón tiếp các đoàn tàu quân sự nước ngoài đến thăm; góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế./.