Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Ngày 26/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Tại hội nghị, Đoàn công tác đã công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trong việc chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đánh giá về quá trình kiểm tra, giám sát, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị biểu dương Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã nghiêm túc triển khai, cung cấp đầy đủ tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn công tác; đáp ứng mục tiêu đề ra về tiến độ và nội dung kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm, đồng thời khắc phục những hạn chế đã được được chỉ ra trong dự thảo Báo cáo. Đặc biệt, đối với công tác chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV cần tiếp tục đổi mới hình thức, đẩy mạnh tuyên truyền phù hợp với đặc thù của tỉnh Đắk Lắk, nhất là trong bối cảnh sau khi hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên cũ, đảm bảo tỷ lệ đảng viên được học tập, quán triệt nghị quyết.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của tỉnh Đắk Lắk rất đáng ghi nhận, đặc biệt trong bối cảnh đặc thù tỉnh có địa bàn rộng, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vừa qua, tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo đúng kế hoạch, quy định… góp phần vào thành công chung cuộc bầu cử của cả nước.

Đối với các ý kiến góp ý, trao đổi, bổ sung của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu thành viên Đoàn kiểm tra bổ sung, hoàn thiện Báo cáo để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đúng kế hoạch.

Theo kế hoạch, tháng 9/2026, Đoàn kiểm tra, giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tiếp tục kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia./.