Đoàn kết tri ân các Anh hùng Liệt sĩ Việt Nam-Lào

Các đại biểu thực hiện nghi thức Lễ khởi công xây dựng Chính điện chùa Hữu Nghị tại Khu điện thờ các Anh hùng liệt sĩ Lào - Việt Nam. Ảnh: Văn Phiên – PV TTXVN tại Lào Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; Lãnh đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào; Lãnh đạo các tỉnh Xiengkhoang, Xaysomboun và tỉnh Viêng Chăn; đại diện Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, Hội cựu chiến binh hai nước; đại diện các cơ quan, ban, ngành của hai nước Lào - Việt Nam và hai tỉnh Xiengkhoang, Nghệ An; đại diện lãnh đạo các Hội đoàn người Việt Nam tại Lào cùng các Phật tử, cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào và người dân địa phương.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Phiên – PV TTXVN tại Lào

Phát biểu khai mạc, Hòa Thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Khu Điện thờ Anh hùng Liệt sĩ Lào - Việt Nam, nhấn mạnh Lễ thắp nến không chỉ là một nghi thức tâm linh thiêng liêng, mà còn là biểu tượng của truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng Liệt sĩ hai nước Việt Nam-Lào đã ngã xuống vì độc lập tự do và vì tương lai của hai quốc gia. Mỗi ngọn nến được thắp sáng là một lời nguyện cầu cho hòa bình, cho anh linh các Anh hùng Liệt sĩ được siêu thoát, đồng thời là sự tiếp nối mạch nguồn đoàn kết Việt-Lào bền chặt qua các thế hệ.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ sự xúc động khi được có mặt tại mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu những hy sinh to lớn của quân và dân hai nước Việt Nam-Lào trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do. Đại sứ nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào được hun đúc từ thực tiễn đấu tranh gian khổ, bằng sự hy sinh máu xương và nghĩa tình son sắt của nhiều thế hệ. Những hoạt động tưởng niệm như Lễ thắp nến không chỉ thể hiện đạo lý tri ân sâu sắc mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Xiengkhoang Hongkham Phimmasan bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ hai nước, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hoà thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Từ thiện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hoà thượng Vansom Phutthavong. Phó Chủ tịch Trung ương Liên minh Phật giáo Lào cũng phát biểu nhấn mạnh, Lễ hội đoàn kết tri ân, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Lào-Việt Nam không chỉ tưởng niệm, mà còn tiếp nối bằng sự tri ân, bằng ý thức trách nhiệm và bằng những hành động thiết thực, để gìn giữ nền hòa bình quý giá mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng xương máu. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã tham dự nghi lễ niệm Phật cầu gia bị, tưởng niệm và tri ân các Anh hùng Liệt sĩ hai nước Việt Nam-Lào.

Các đại biểu tham dự Lễ hội Đại đoàn kết tri ân, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Lào - Việt Nam. Ảnh: Văn Phiên – PV TTXVN tại Lào

Sau phần nghi lễ, là chương trình nghệ thuật đặc sắc "Ngôi chùa Hữu nghị Việt - Lào". Đặc biệt, màn pháo hoa chào mừng đã thắp sáng bầu trời Xiengkhoang, góp phần tạo nên không khí trang trọng, thiêng liêng cho sự kiện. Trong không gian linh thiêng, Hoà thượng Việt Nam và Hoà thượng Lào cùng các đại biểu đã tham gia nghi thức thắp nến cầu nguyện hòa bình và cầu siêu cho các Anh hùng Liệt sĩ Lào – Việt Nam. Hàng trăm ngọn nến được thắp sáng, tạo nên khung cảnh xúc động, lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, sự tri ân và khát vọng hòa bình bền vững.

Chương trình biểu diễn văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Văn Phiên – PV TTXVN tại Lào

Cũng trong khuôn khổ Lễ hội Đại đoàn kết tri ân, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Lào-Việt Nam tại tỉnh Xiengkhoang, sáng 12/4, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng Đoàn công tác, cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Đoàn đại biểu Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang và chính quyền tỉnh Xiengkhoang đã đến dâng hoa, dâng hương lên các Anh hùng Liệt sĩ Việt Nam và Lào tại Khu Điện thờ các Anh hùng Liệt sĩ Lào-Việt Nam tỉnh Xiengkhoang.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tiếp nối và phát huy truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm để tri ân tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả trên mảnh đất Lào, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc để hai đất nước có hoà bình, độc lập như ngày nay.

Chương trình được mở đầu với các nghi lễ Phật giáo trang nghiêm, như nghi lễ cúng dường Saybat, gia trì tâm linh đúc Đại hồng chung và động thổ xây dựng Tháp Cửu phẩm Liên hoa, Chính điện Chùa Hữu Nghị. Trong không gian thanh tịnh, các Chư Tôn Đức Tăng Ni đã thực hiện các nghi thức tụng kinh, niệm Phật cầu nguyện quốc thái dân an, hồi hướng công đức, thể hiện tinh thần từ bi, hướng thiện và cầu mong hòa bình, an lạc cho nhân dân hai nước.

Nghi thức sái tịnh và động thổ được cử hành, đánh dấu bước khởi đầu cho việc xây dựng các công trình tâm linh quan trọng tại Khu Điện thờ các Anh hùng Liệt sĩ Lào-Việt Nam, một không gian văn hóa, tín ngưỡng gắn liền với lịch sử đấu tranh và tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thọ Lạc nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của Đại lễ Phật đản, ngày hội của từ bi và trí tuệ, đồng thời khẳng định việc khởi công xây dựng Chính điện, Tháp Cửu phẩm Liên hoa và đúc Đại hồng chung không chỉ mang giá trị tôn giáo, mà còn là biểu tượng của lòng tri ân, của khát vọng hòa bình và của tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng phát biểu nhấn mạnh việc khởi công xây dựng các công trình tâm linh chính là hành động cụ thể hướng tới tương lai, thể hiện sự tiếp nối và phát triển của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Đại sứ khẳng định những giá trị từ bi, trí tuệ, hòa hợp và hướng thiện của Phật giáo không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, mà còn là nền tảng quan trọng góp phần xây dựng xã hội ổn định, hòa bình và phát triển bền vững. Các công trình như Chính điện, Tháp Cửu phẩm Liên hoa và Đại hồng chung sẽ góp phần tạo nên một không gian văn hóa-tâm linh-lịch sử có ý nghĩa lâu dài, nơi kết nối cộng đồng, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Xiengkhoang Buangeun Humxayaphom đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hai nước trong việc triển khai các công trình, góp phần phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh của khu vực.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ hai nước Việt Nam-Lào, các đại biểu hai nước khẳng định sẽ tiếp tục cùng nhau gìn giữ và vun đắp hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam ngày càng bền chặt.

Chuỗi hoạt động tại Xiengkhoang một lần nữa khẳng định sự gắn bó thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào tiếp tục được gìn giữ và phát triển trong Kỷ nguyên mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.