Đoàn kết giữa hai Quân đội Việt Nam-Lào là đặc biệt của đặc biệt
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, trong tổng thể mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, đoàn kết giữa hai quân đội là đặc biệt của đặc biệt. Ông mong muốn và tin tưởng qua chuyến thăm lần này của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, những nội dung, chương trình hợp tác giữa Bộ Tổng Tham mưu hai nước nói riêng và quân đội hai nước nói chung sẽ ngày càng thực chất, hiệu quả, qua đó góp phần vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam mãi mãi phát triển.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã dành thời gian tiếp đoàn; bày tỏ sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đối với sự ủng hộ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Thông tin về cuộc hội kiến với Bộ trưởng Quốc phòng Lào và kết quả hội đàm với Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và không ngừng phát huy mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, son sắt Việt - Lào; tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất, phồn vinh theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Đến chào xã giao Đại tướng Khamlieng Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng Đại tướng Khamlieng Outhakaysone được Đảng, Nhà nước Lào tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Nhân dịp Tết cổ truyền của nhân dân Lào các dân tộc, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chúc Đại tướng Khamlieng Outhakaysone và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công; đồng thời trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Đại tướng Khamlieng Outhakaysone.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương thông báo với Đại tướng Khamlieng Outhakaysone kết quả hội đàm thành công với Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào. Hai bên thống nhất phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các đơn vị hai bên triển khai đầy đủ các nội dung Nghị định thư giai đoạn 2025 - 2029 và kế hoạch hợp tác năm 2026. Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn Đại tướng Khamlieng Outhakaysone tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng Lào phối hợp với phía Việt Nam tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3; cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Quốc phòng và diễn tập chung ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại Hà Nội… Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ mong muốn Đại tướng Khamlieng Outhakaysone tiếp tục ủng hộ cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp Quân đội đầu tư tại Lào.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng chuyển lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Đại tướng Khamlieng Outhakaysone, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân đội nhân dân Lào tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12/2026 và hoan nghênh sự tham gia của các doanh nghiệp Quân đội Lào tại Triển lãm.
Đại tướng Khamlieng Outhakaysone nhiệt liệt chào mừng Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đoàn đại biểu Quân đội nhân dân Việt Nam đến thăm chính thức Lào; bày tỏ vui mừng khi chứng kiến Việt Nam giành được nhiều thành công trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.
Đại tướng Khamlieng Outhakaysone cho biết đã nghe Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào báo cáo kết quả hội đàm và nhất trí cao với kết quả tốt đẹp mà hai bên đã đạt được. Cảm ơn những đánh giá, ý kiến tốt đẹp của Đại tướng Nguyễn Tân Cương dành cho Lào và Quân đội nhân dân Lào. Đại tướng Khamlieng Outhakaysone cho biết luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam đối với đất nước và Quân đội nhân dân Lào. Trong hợp tác quân sự và quốc phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dành sự ưu tiên đặc biệt cho Bộ Quốc phòng Lào trên tất cả các lĩnh vực. Trân trọng chuyển lời thăm hỏi tới Đại tướng Phan Văn Giang và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Khamlieng Outhakaysone mong muốn thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tham mưu với lãnh đạo cấp cao các nội dung, lĩnh vực hợp tác và phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả.
Trước đó cùng ngày, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào ở thủ đô Viêng Chăn, Thượng tướng Saichay Kommasith, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, đã chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đoàn đại biểu Quân đội nhân dân Việt Nam sang thăm chính thức Lào. Ngay sau lễ đón, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Saichay Kommasith cùng Đoàn đại biểu Quân đội nhân dân hai nước đã tiến hành hội đàm.
Phát biểu tại hội đàm, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào Saichay Kommasith vui mừng chào đón Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng Đoàn đại biểu Quân đội nhân dân Việt Nam sang thăm chính thức Lào; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, cũng như giữa Quân đội nhân dân hai nước Lào - Việt Nam nói riêng.
Bày tỏ vui mừng khi gặp Thượng tướng Saichay Kommasith, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng cảm ơn Quân đội nhân dân Lào và cá nhân Thượng tướng Saichay Kommasith đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí anh em ngay từ khi đoàn đặt chân đến đất nước hoa Champa tươi đẹp. Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ tin tưởng qua chuyến thăm này, quan hệ tốt đẹp giữa Quân đội hai nước Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục được vun đắp, củng cố, ngày càng sâu sắc, xứng đáng là một trụ cột quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.
Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng năm mới Boun Pi-may của nhân dân Lào các dân tộc, chúc Tổng Tham mưu trưởng và các thành viên Đoàn đại biểu Quân đội nhân dân Lào cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Tại hội đàm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Saichay Kommasith cùng thống nhất cho rằng, thời gian qua, hợp tác quân sự, quốc phòng giữa hai nước ngày càng toàn diện và thực chất, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Trong đó, nổi bật là các nội dung trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; duy trì các cơ chế hợp tác; hợp tác giữa các quân khu giáp biên và Bộ đội Biên phòng hai bên trong việc bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội vùng biên; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục được hai bên đặc biệt coi trọng cả về số lượng và chất lượng; hợp tác hậu cần, công nghiệp quốc phòng được củng cố.
Năm 2025, hợp tác giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia được hai bên quan tâm thúc đẩy, đã tổ chức thành công cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Lào – Campuchia; tổ chức diễn tập chung giữa quân đội ba nước về cứu hộ - cứu nạn tại Lào, qua đó giúp tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa ba nước.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác, trọng tâm là tăng cường chia sẻ các vấn đề chiến lược thông qua gặp gỡ cấp cao, cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng. Các quân khu, quân chủng và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra song phương bảo vệ đường biên, mốc giới, sẵn sàng phối hợp ứng phó hiệu quả thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống. Tiếp tục coi trọng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, coi đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài, làm nòng cốt củng cố nền tảng quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai quân đội; tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương về quân sự, quốc phòng, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương thông báo năm 2026 Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ chủ trì cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng; diễn tập chung ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại Hà Nội và mong muốn hai bên cùng với Bộ Quốc phòng Campuchia phối hợp chặt chẽ, tổ chức thành công các sự kiện trên.
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trân trọng mời Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào tham dự và cử các doanh nghiệp quốc phòng tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3.
Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đoàn đại biểu Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại thủ đô Viêng Chăn./.