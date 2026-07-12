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Đoàn Hà Nội dẫn đầu nội dung xe đạp địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 năm 2026

Ngày 12/7, tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, Ban Tổ chức Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 năm 2026 tổ chức tổng kết, trao thưởng các nội dung thi đấu xe đạp địa hình, khép lại 4 ngày tranh tài sôi nổi (từ ngày 9-12/7).
  Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên nữ. Thanh Hải - TTXVN  
Giải đấu quy tụ hơn 100 vận động viên đến từ 8 đoàn: Hà Nội, Thanh Hóa, An Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Đồng Tháp và Quân đội. Các tay đua tranh tài ở 34 bộ huy chương thuộc các nhóm tuổi U16, U17-18 và U23 với nhiều nội dung như: Băng đồng tính giờ cá nhân, băng đồng Olympic, băng đồng tính điểm, băng đồng loại dần và tiếp sức.
Sau 4 ngày thi đấu, các vận động viên đã cống hiến nhiều cuộc đua hấp dẫn, quyết liệt với chất lượng chuyên môn cao. Kết quả chung cuộc ở các nội dung xe đạp địa hình, đoàn Hà Nội dẫn đầu bảng xếp hạng toàn đoàn với 20 huy chương, gồm 11 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng. Đoàn Thanh Hóa xếp thứ hai với 19 huy chương (7 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng). Đoàn An Giang đứng thứ ba với 17 huy chương (4 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng)...
Đối với băng đồng tính giờ cá nhân, Huy chương Vàng thuộc về Lò Thị Yến Nhàn (Sơn La, nữ U17-18), Bàn Thị Vang (Lào Cai, nữ U23), Bàn Văn Đường (Hà Nội, nam U16), Nguyễn Đức Thắng (Hà Nội, nam 17-18 tuổi) và Phạm Minh Đạt (Thanh Hóa, nam U23)...
Tại nội dung băng đồng Olympic, Huy chương Vàng cá nhân thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi (Phú Thọ, nữ U16), Võ Ngọc Ngân (Đồng Tháp, nữ 17-18 tuổi), Trần Thị Mai (Thanh Hóa, nữ U23), Bàn Văn Đường (Hà Nội, nam U16), Nguyễn Đức Thắng (Hà Nội, nam 17-18 tuổi) và Trần Hậu Quyết Thắng (Quân đội, nam U23)...
  Vận động viên cận trọng để vượt qua những đoạn đường đua khó khăn. Thanh Hải - TTXVN  
Ở nội dung băng đồng tính điểm, các tay đua giành Huy chương Vàng gồm: Nguyễn Thị Yến Nhi (Phú Thọ, nữ U16), Võ Ngọc Ngân (Đồng Tháp, nữ 17-18 tuổi), Trần Thị Mai (Thanh Hóa, nữ U23), Bùi Minh Trí (Hà Nội, nam U16), Nguyễn Đức Thắng (Hà Nội, nam 17-18 tuổi) và Nguyễn Văn Lâm (Thanh Hóa, nam U23). Trong khi đó, ở nội dung băng đồng loại dần, các Huy chương Vàng thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi (Phú Thọ, nữ U16), Võ Ngọc Ngân (Đồng Tháp, nữ 17-18 tuổi), Nguyễn Thị Huyền Trang (An Giang, nữ U23), Nguyễn Phú Hòa (An Giang, nam U16), Triệu Quang Việt (Hà Nội, nam 17-18 tuổi) và Nguyễn Văn Lâm (Thanh Hóa, nam U23)...
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Đào Tiến Cường khẳng định, Giải Vô địch Xe đạp địa hình trẻ quốc gia là dịp để đánh giá chất lượng công tác đào tạo vận động viên trẻ của các địa phương, tạo môi trường thi đấu chuyên nghiệp, giúp các huấn luyện viên, nhà chuyên môn tuyển chọn những nhân tố xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển quốc gia, hướng tới các giải đấu khu vực và quốc tế trong thời gian tới.
Trong khuôn khổ giải đấu, ngày 13/7, nội dung Vô địch xe đạp đường trường trẻ Quốc gia lần thứ 31 năm 2026 sẽ tiếp tục diễn ra./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

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