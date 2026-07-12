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Đoàn Hà Nội dẫn đầu nội dung xe đạp địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 năm 2026
Sau 4 ngày thi đấu, các vận động viên đã cống hiến nhiều cuộc đua hấp dẫn, quyết liệt với chất lượng chuyên môn cao. Kết quả chung cuộc ở các nội dung xe đạp địa hình, đoàn Hà Nội dẫn đầu bảng xếp hạng toàn đoàn với 20 huy chương, gồm 11 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng. Đoàn Thanh Hóa xếp thứ hai với 19 huy chương (7 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng). Đoàn An Giang đứng thứ ba với 17 huy chương (4 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng)...
Đối với băng đồng tính giờ cá nhân, Huy chương Vàng thuộc về Lò Thị Yến Nhàn (Sơn La, nữ U17-18), Bàn Thị Vang (Lào Cai, nữ U23), Bàn Văn Đường (Hà Nội, nam U16), Nguyễn Đức Thắng (Hà Nội, nam 17-18 tuổi) và Phạm Minh Đạt (Thanh Hóa, nam U23)...
Tại nội dung băng đồng Olympic, Huy chương Vàng cá nhân thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi (Phú Thọ, nữ U16), Võ Ngọc Ngân (Đồng Tháp, nữ 17-18 tuổi), Trần Thị Mai (Thanh Hóa, nữ U23), Bàn Văn Đường (Hà Nội, nam U16), Nguyễn Đức Thắng (Hà Nội, nam 17-18 tuổi) và Trần Hậu Quyết Thắng (Quân đội, nam U23)...
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Đào Tiến Cường khẳng định, Giải Vô địch Xe đạp địa hình trẻ quốc gia là dịp để đánh giá chất lượng công tác đào tạo vận động viên trẻ của các địa phương, tạo môi trường thi đấu chuyên nghiệp, giúp các huấn luyện viên, nhà chuyên môn tuyển chọn những nhân tố xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển quốc gia, hướng tới các giải đấu khu vực và quốc tế trong thời gian tới.
Trong khuôn khổ giải đấu, ngày 13/7, nội dung Vô địch xe đạp đường trường trẻ Quốc gia lần thứ 31 năm 2026 sẽ tiếp tục diễn ra./.