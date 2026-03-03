Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập 5 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 5 đơn vị bầu cử của tỉnh; 29 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tại 29 đơn vị bầu cử. Ngoài ra, 92/92 xã, phường trong tỉnh đã thành lập 92 Ủy ban bầu cử cấp xã. Toàn tỉnh đã thành lập 1.503 tổ bầu cử tại 1.503 khu vực bỏ phiếu. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Bầu cử, UBND tỉnh và Ủy ban Bầu cử tỉnh được thực hiện chủ động, kịp thời, bảo đảm tiến trình bầu cử triển khai thống nhất, hiệu quả. Ở cấp xã, Đảng ủy, UBND và Ủy ban Bầu cử các xã, phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, qua đó bảo đảm các nội dung, bước công việc trong tiến trình bầu cử được triển khai thống nhất, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở. Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn giám sát đã trao đổi, thảo luận với tỉnh Thái Nguyên về một số nội dung nhằm đảm bảo Ngày bầu cử được diễn ra theo đúng kế hoạch, tiến độ, bám sát các mốc thời gian của Hội động Bầu cử Quốc gia và của tỉnh.



Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những kết quả tỉnh Thái Nguyên đã triển khai trong việc chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đại tướng ghi nhận, mặc dù sau khi sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh Thái Nguyên có diện tích rộng hơn, song công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai bầu cử luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm và triển khai nghiêm túc, hiệu quả; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Tổ 38 phường Phan Đình Phùng. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN

Trong thời gian từ nay đến ngày bầu cử, Đại tướng đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, đồng thời thường xuyên cập nhật các văn bản hướng dẫn của Trung ương; nắm chắc tình hình trên địa bàn và bảo đảm mọi phương án cho ngày bầu cử. Đặc biệt, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để cử tri hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với cuộc bầu cử; nếu có vướng mắc phát sinh phải kịp thời báo cáo để có hướng giải quyết cụ thể. Đại tướng cũng đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường tập huấn, bồi dưỡng về công tác bầu cử để Ngày bầu cử thực sự trở thành Ngày hội lớn của toàn dân.



Trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các thành viên trong Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại Tổ bầu cử số 13, khu vực bỏ phiếu số 13 thuộc phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.



* Ngay sau buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định số 16-QĐNS/TW, ngày 23/2/2026 của Bộ Chính trị về việc thành lập đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên do Đại tướng Phan Văn Giang làm Trưởng đoàn. Theo nội dung, chương trình giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Chương trình kiểm tra tập trung vào việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân giai đoạn 2026 – 3030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

