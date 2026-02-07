Đoàn đại biểu tỉnh Kampong Speu (Campuchia) chúc Tết tại tỉnh Vĩnh Long

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Speu Touch Poliva chúc Tết tại UBND tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cho biết, tỉnh Vĩnh Long sau khi hợp nhất từ các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh có diện tích tự nhiên hơn 6.200 km2, với dân số hơn 3,3 triệu người. Toàn tỉnh hiện có khoảng 353.000 người Khmer sinh sống, chiếm hơn 10% dân số.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và tỉnh luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Trong năm 2025, tỉnh đã tổ chức thành công các lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer như Chôl Chnam Thmây, Sene Dolta, Ok Om Bok bảo đảm trang nghiêm, đoàn kết, thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền đối với đồng bào dân tộc. Đặc biệt, tỉnh Vĩnh Long có tờ báo, nội san tiếng Khmer; chương trình phát thanh và chương trình truyền hình tiếng Khmer; Đoàn nghệ thuật Khmer; Bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer; Trường trung cấp Pali - Khmer; Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn, hoạt động có hiệu quả, góp phần rất lớn trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Long thường xuyên tổ chức thăm hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu nhân dân với tỉnh Kampong Speu, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và phát triển kinh tế-xã hội của hai địa phương.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Speu Touch Poliva tặng quà chúc Tết Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cảm ơn Đoàn đại biểu tỉnh Kampong Speu đến thăm và chúc Tết, đồng thời mong muốn tình đoàn kết “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” của hai nước Việt Nam - Campuchia cũng như hai địa phương ngày càng phát triển tốt đẹp, đạt được những thành công to lớn hơn trên mọi lĩnh vực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, Phó Tỉnh trưởng Touch Poliva gửi lời thăm hỏi và chúc Tết đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long; chúc tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Campuchia - Việt Nam nói chung và Vĩnh Long - Kampong Speu nói riêng ngày càng tốt đẹp./.