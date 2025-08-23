Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc)

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (trái) hội kiến đồng chí Vương Hiểu Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên (Trung Quốc). Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Tại buổi tiếp, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Kim ngạch thương mại hai chiều trong năm ngoái đạt 205,2 tỷ USD, tăng 19,3%; trong 6 tháng đầu năm nay đạt 113,8 tỷ USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với tỉnh Tứ Xuyên cũng đạt nhiều tiến triển nổi bật, với thương mại song phương năm 2024 đạt trên 14 tỷ USD, tăng 30,1%; trong 5 tháng đầu năm nay đạt trên 6,6 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc và Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc. Thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, cơ quan nhà nước và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, triệt để phân cấp, phân quyền; ban hành 4 Nghị quyết chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và hoàn thiện thể chế, pháp luật, trong đó có cơ chế mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác địa phương.

Về hợp tác thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương mong muốn tỉnh Tứ Xuyên tiếp tục thực hiện nhận thức chung cấp cao, nhất là kết quả các chuyến thăm song phương và trao đổi, tiếp xúc gần đây giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai Nhà nước; tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác với các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam; hoan nghênh lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tứ Xuyên thăm và thiết lập quan hệ hữu nghị với các địa phương của Việt Nam; hoan nghênh cơ quan lập pháp của tỉnh Tứ Xuyên tăng cường giao lưu, hợp tác với các cơ quan của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các tỉnh của Việt Nam.