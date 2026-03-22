Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình

Tham gia buổi làm việc có ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tiếp và làm việc với Đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn.

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp bà Men Sam An và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia trong chuyến thăm Ninh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn khẳng định đây là minh chứng sinh động cho tình cảm gắn bó, sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Campuchia đối với địa phương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình luôn trân trọng mối quan hệ tốt đẹp, đồng thời mong muốn tiếp tục đóng góp vào việc củng cố và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Campuchia ngày càng sâu sắc, thiết thực và hiệu quả.



Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn tin tưởng, chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia tới tỉnh Ninh Bình không chỉ thể hiện tình cảm tốt đẹp dành cho địa phương mà còn góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. Tỉnh Ninh Bình mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều cơ hội tăng cường giao lưu, trao đổi và hợp tác với các địa phương của Campuchia, đặc biệt là những địa phương có nét tương đồng với tỉnh Ninh Bình về lịch sử, văn hóa, di sản và du lịch; qua đó thúc đẩy thiết lập quan hệ hợp tác cấp tỉnh, góp phần tiếp tục củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa hai quốc gia.



Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Ninh Bình và chúc mừng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình trong thời gian qua, bà Men Sam An nhấn mạnh, việc duy trì gìn giữ vững chắc quan hệ hợp tác toàn diện, hữu nghị với Việt Nam ở tất cả các cấp, đoàn thể quần chúng là chủ trương nhất quán lâu dài của Đảng Nhân dân Campuchia.

Bà Men Sam An mong muốn trong thời gian tới, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục được củng cố, tăng cường vì lợi ích của nhân dân hai nước. Liên quan đến du lịch, bà Men Sam An cho biết, đây là lần thứ 3 bà đến với Ninh Bình và ấn tượng bởi sự thay đổi và phát triển của địa phương, đặc biệt trong đó có sự thay đổi về du lịch. Bà mong muốn thời gian tới có thêm nhiều cơ hội hợp tác phát triển du lịch giữa 2 nước đặc biệt đối với các địa phương của Campuchia và tỉnh Ninh Bình. Đây là cơ hội hợp tác lớn góp phần tăng cường quan hệ hợp tác vì sự phát triển chung giữa hai đất nước và giữa tỉnh Ninh Bình và các địa phương của Campuchia nói riêng, góp phần xây đắp tình hữu nghị giữa hai nước láng giềng ngày càng sâu sắc và bền vững./.