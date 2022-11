Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại New Zealand

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc với Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand. Ảnh: TTXVN phát

Trong các cuộc trao đổi, hai bên nhất trí cho rằng sau hai năm thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand đã có những bước phát triển thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chính trị, thương mại, giáo dục, đào tạo, nông nghiệp, viện trợ phát triển và giao lưu nhân dân; khẳng định các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, trong đó có chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và chuyến thăm New Zealand của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục giúp củng cố sự hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai nước. Hai bên cũng trao đổi và chia sẻ quan điểm tương đồng về một số vấn đề quốc tế và khu vực, về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định của khu vực, coi trọng vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong các cấu trúc an ninh của khu vực. Phía New Zealand ghi nhận sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại New Zealand, đóng góp vào sự phát triển của New Zealand và quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - New Zealand. Đồng chí Phan Đình Trạc đã thông tin ngắn gọn về tình hình Việt Nam và các định hướng lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với New Zealand, đề nghị hai bên phát huy thành quả hiện nay và các cơ chế hợp tác sẵn có để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Tại cuộc làm việc với các cơ quan tư pháp của New Zealand, hai bên đã đi sâu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, bộ máy và phương thức hoạt động của các cơ quan phòng chống tham nhũng. Đoàn đánh giá cao kết quả và thành tựu trong công tác phòng chống tham nhũng và duy trì tính minh bạch trong hoạt động của nền hành chính New Zealand. Phía New Zealand cho biết sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm liên quan với Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này./.