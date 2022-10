Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm, làm việc tại Chile

Trong thời gian chuyến thăm, đồng chí Phan Đình Trạc đã hội kiến với đồng chí Lautaro Carmona, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Chile (PCCh – Đảng tham gia liên minh cầm quyền); có các cuộc gặp, làm việc với Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Chile Ana Lya Uriarte, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Maya Fernández Allende, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ximena Fuentes, quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Jaime Gajardo và Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Chile, Hạ Nghị sĩ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Chile – Việt Nam Karol Cariola.

Đồng chí Phan Đình Trạc hội kiến Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Chile Lautaro Carmona. Ảnh: Hoài Nam-P/v TTXVN tại Mỹ Latinh Đồng chí Phan Đình Trạc làm việc với Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Chile Ana Lya Uriarte. Ảnh: Hoài Nam-P/v TTXVN tại Mỹ Latinh Đồng chí Phan Đình Trạc gặp gỡ quyền Bộ trưởng Ngoại giao Chile Ximena Fuentes. Ảnh: Hoài Nam-P/v TTXVN tại Mỹ Latinh Đồng chí Phan Đình Trạc gặp gỡ quyền Bộ trưởng Ngoại giao Chile Ximena Fuentes. Ảnh: Hoài Nam-P/v TTXVN tại Mỹ Latinh

Đồng chí Phan Đình Trạc làm việc với Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Chile, Hạ Nghị sĩ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Chile – Việt Nam, Karol Cariola. Ảnh: Hoài Nam-P/v TTXVN tại Mỹ Latinh

Tại các cuộc hội kiến và làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc đã thông báo một số nét khái quát về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo trong hơn 35 năm qua. Đồng chí Phan Đình Trạc cũng đã khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại dựa trên phát huy sức mạnh tổng hợp của ba trụ cột: đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.



Đồng chí Phan Đình Trạc bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Chile do Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng thống Salvador Allende đặt nền móng đang phát triển rất tốt đẹp, hai nước chia sẻ nhiều giá trị chung, cùng tích cực tham gia và không ngừng tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, song phương và đa phương; tích cực hỗ trợ lẫn nhau trước tác động của đại dịch COVID-19; có các cơ chế hợp tác, nhất là các cơ chế Tham khảo chính trị và Hiệp định thương mại tự do được duy trì hoạt động hiệu quả, qua đó thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác quan trọng khác. Đồng chí Phan Đình Trạc tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Chile ngày càng phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.



Nhân dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bày tỏ cảm ơn tình đoàn kết, sự ủng hộ của nhân dân Chile và các lực lượng cánh tả, tiến bộ ở Chile đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.



Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Chile Lautaro Carmona và lãnh đạo các bộ, cơ quan ở Chile đều bày tỏ tình cảm đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam, sự ngưỡng mộ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như sự nghiệp phát triển đất nước ngày nay của nhân dân Việt Nam; đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng trong liên minh cánh tả cầm quyền tại Chile, giữa Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước Chile - Việt Nam.



Phát biểu tại các cuộc gặp và làm việc, lãnh đạo các chính đảng và các cơ quan của Chính phủ Chile đều bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước; đề ra các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, cũng như quan hệ hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì các cơ chế tham vấn song phương, phối hợp đề xuất các biện pháp nhằm gia tăng kim ngạch thương mại Việt Nam – Chile, thúc đẩy giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân nhằm đưa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước sang giai đoạn phát triển mới.



Trong thời gian ở thăm Chile, đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Santiago de Chile; dự mít-tinh quần chúng do Đảng Cộng sản Chile và quần chúng nhân dân quận Cerro Navia tổ chức; thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Chile.



Sau chuyến thăm Chile, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thăm và làm việc tại Argentina./.