Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào thăm và làm việc với Công an thành phố Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội với Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bộ trưởng Bộ Công an Lào. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Vui mừng đón tiếp Thượng tướng Vanthong Kongmany cùng Đoàn công tác, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào đến Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hết sức có ý nghĩa, ngay sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm hai lần thăm cấp Nhà nước đến Lào vào tháng 12/2025 và tháng 2/2026 vừa qua theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã có cuộc hội đàm cấp cao chia sẻ tin tưởng quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước sẽ tiếp tục ổn định, lâu dài, làm sâu sắc thêm quan hệ “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, trong đó tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh là một trong những phương hướng trọng tâm.

Bên cạnh đó, ở cấp địa phương, cuối tháng 1/2026 tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Thành ủy Viêng Chăn đã ký kết Biên bản thỏa thuận giữa Đảng bộ, Chính quyền hai thành phố, đề ra phương hướng hợp tác cụ thể trong giai đoạn 2026-2030; trong đó giao Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của Lào, nhất là với Công an Thủ đô Viêng Chăn.

Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bộ trưởng Bộ Công an Lào tham quan Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Báo cáo với Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vanthong Kongmany, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ, ngoài khuôn khổ nhiệm vụ được giao tại Biên bản thỏa thuận giữa Đảng bộ và Chính quyền hai Thủ đô, Công an Hà Nội đã chủ động đề xuất tổ chức ký kết mới Bản ghi nhớ hợp tác giữa Công an hai Thủ đô (Bản ghi nhớ hiện hành ký kết năm 2019, hết hiệu lực vào năm 2027).

Tháng 5/2024, Trung tướng Khamking Phuilamanyvong, Thứ trưởng kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an Lào) đến thăm và làm việc tại Công an thành phố Hà Nội, sau đó đã thăm, khảo sát tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công tác triển khai Đề án 06 của Công an Hà Nội. Trong chuyến thăm đó, Công an Hà Nội khẳng định rất coi trọng và luôn sẵn sàng hợp tác, phối hợp nhiều hơn nữa với Công an Thủ đô Viêng Chăn. Giám đốc Công an thành phố mong muốn, thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vanthong Kongmany quan tâm, chỉ đạo để hoạt động trao đổi đoàn giữa Công an hai Thủ đô được diễn ra thường xuyên, thực chất hơn.

Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bộ trưởng Bộ Công an Lào cảm ơn các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã dành thời gian đón tiếp đoàn. Đánh giá cao sự hợp tác giữa Công an thành phố Hà Nội và Công an Thủ đô Viêng Chăn trong thời gian qua, Thượng tướng Vanthong Kongmany mong muốn Công an hai Thủ đô tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả các mặt công tác trong thời gian tới, trong đó Công an thành phố Hà Nội chia sẻ thêm kinh nghiệm về công tác quản lý, giám sát và bảo đảm an ninh trật tự thông qua hệ thống camera.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bộ trưởng Bộ Công an Lào cùng các đại biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Ngay sau buổi làm việc, Thượng tướng Vanthong Kongmany cùng Đoàn công tác đã thăm Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội. Tại đây, đại diện Phòng Tham mưu (Công an thành phố Hà Nội) giới thiệu, báo cáo về mô hình, tổ chức và phương thức vận hành của Trung tâm. Đây là đơn vị giúp Ban Giám đốc Công an thành phố trong công tác quản lý, điều hành công việc và chỉ huy tác chiến trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô. Đáng chú ý, hệ thống trên 3.300 camera giám sát an ninh trật tự, trong đó có khoảng 2.000 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo AI được Công an thành phố từng bước đầu tư, hoàn thiện và phát huy hiệu quả, qua đó góp phần quan trọng giữ vững bình yên cho nhân dân Thủ đô./.