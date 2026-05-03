Đoàn đại biểu Bộ Y tế sẵn sàng lên đường thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa, Nhà giàn DK1

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu Bộ Y tế cùng Đoàn công tác số 15 do Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Đoàn công tác đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988. Hoạt động này thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời góp phần hun đúc lòng tự hào dân tộc, bồi đắp ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ.

Cũng trong chiều cùng ngày, tại Hội nghị quán triệt nhiệm vụ của Đoàn công tác số 15, Bộ Y tế đã trao tặng nhiều thiết bị y tế và hàng hóa với tổng giá trị gần 6 tỷ đồng để hỗ trợ quân dân huyện đảo Trường Sa. Nguồn lực này đến từ sự đồng hành của nhiều đơn vị như: Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (3,3 tỷ đồng tiền mặt); Hệ thống Nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu (1 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và vitamin); Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt (700 triệu đồng bao gồm tiền mặt và gói tầm soát ung thư); NutiFood (153 triệu đồng hàng hóa) và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (85 triệu đồng vật tư y tế).

Đến thăm và tặng quà Đội Điều trị 486 (Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Vùng 4 Hải quân), Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đánh giá cao nỗ lực của 52 cán bộ, nhân viên y tế tại đây. Thứ trưởng nhấn mạnh, dù lực lượng mỏng nhưng đơn vị đã thực hiện tốt "đa nhiệm": từ khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 và các đoàn công tác, đến việc thu dung, điều trị cho thương bệnh binh và khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho nhân dân. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nơi đầu sóng ngọn gió mà còn góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc./.