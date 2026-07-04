Đoàn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela: Đưa thêm 15 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát

Lực lượng cứu hộ Việt Nam nỗ lực tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát. Ảnh: TTXVN phát Trong ngày làm việc thứ tư tại hiện trường, Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela có 124 thành viên, gồm lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam, đã không quản ngại gian khó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Như vậy, cho đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đã tìm thấy và đưa ra khỏi đống đổ nát tổng cộng 45 thi thể nạn nhân trong trận động đất.

Đáng chú ý nhất là nhiệm vụ tại hiện trường một khu chung cư 8 tầng bị đổ sập. Trước đó, qua quá trình rà soát, nhiều lực lượng cứu nạn, cứu hộ trong nước và quốc tế xác định vẫn còn một nạn nhân mắc kẹt, nhưng đều nhận định việc đưa nạn nhân ra ngoài gần như bất khả thi do điều kiện địa chất và kết cấu công trình có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, với bản lĩnh của những chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm, sự hỗ trợ của các trang thiết bị chuyên dụng cùng quyết tâm đáp lại mong mỏi của gia đình nạn nhân, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã không từ bỏ. Bằng phương pháp tiếp cận chuyên nghiệp, thận trọng và kiên trì, lực lượng đã đưa thành công thi thể nạn nhân cuối cùng ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ tại một trong những điểm cứu hộ khó khăn nhất. Hiện nay, đoàn vẫn tiếp tục bám sát hiện trường với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt.

Trong ngày, công tác tìm kiếm đã hai lần phải tạm dừng do xuất hiện cảnh báo về rung chấn để bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, các thành viên trong đoàn còn kịp thời sơ cứu và hỗ trợ y tế cho một thành viên của đội tình nguyện địa phương bị choáng sau khi hít phải mùi tử khí trong quá trình tham gia cứu hộ, giúp người này hồi phục ổn định.

Cũng trong ngày 3/7, Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng đoàn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam, đã cùng các thành viên đến thăm hỏi, động viên những gia đình nạn nhân đang phải dựng lều tạm sinh sống ngay ven đường gần khu vực hiện trường. Đoàn đã chia sẻ những món quà nhỏ bao gồm nhu yếu phẩm thiết yếu, được trích ra chính từ khẩu phần ăn của các thành viên trong đoàn.

Cùng ngày, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, Trưởng đoàn cứu hộ lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đã đọc cho các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela nghe thư biểu dương của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những kết quả đạt được của các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Đại tướng Phan Văn Giang mong các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, đoàn kết hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ, nỗ lực khắc phục khó khăn, cứu giúp được nhiều người bị nạn, đáp ứng sự mong đợi của Nhà nước và nhân dân Venezuela, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đại tướng cũng khẳng định nhân dân cả nước cùng cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn dõi theo, đồng hành và tin tưởng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ./.