Đoàn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela: Đại sứ Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của đoàn cứu hộ

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường ngày 2-7 (giờ địa phương). Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi gặp gỡ ở thực địa, Đại sứ Vũ Trung Mỹ đã ân cần thăm hỏi đời sống, điều kiện sinh hoạt và biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó của các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn. Đại sứ nhấn mạnh việc Việt Nam cử lực lượng cứu hộ, cứu nạn phối hợp hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần quốc tế cao cả.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Vũ Trung Mỹ khẳng định sự hiện diện của Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tại Venezuela trong thời điểm khó khăn này không chỉ là hành động hỗ trợ nhân đạo kịp thời, mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác toàn diện và tình đoàn kết gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Venezuela. Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam sẽ luôn sát cánh, phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về hậu cần, thông tin để đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thông báo với Đại sứ và đoàn công tác Đại sứ quán về tình hình triển khai nhiệm vụ, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Trưởng đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam cho biết, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do địa hình phức tạp và điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại địa phương, song toàn đội luôn duy trì tính kỷ luật cao và sự tập trung tuyệt đối trong công tác tìm kiếm, khắc phục hậu quả.