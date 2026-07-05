Đoàn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela: Cộng đồng người Việt tiếp sức hành trình

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ trả lời phỏng vấn báo chí quân đội ngay tại hiện trường. Ảnh: TTXVN phát

Tại cuộc gặp, trong không khí ấm áp và thắm tình đồng bào, đại diện các cơ quan đại diện và cộng đồng đã ân cần thăm hỏi đời sống, tình hình sức khỏe của các thành viên trong đoàn; tìm hiểu về tiến độ công việc cũng như những khó khăn, thách thức của lực lượng cứu hộ Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn. Đồng thời, bà con cũng chia sẻ với đoàn về tình hình đời sống, công tác học tập và làm việc của cộng đồng người Việt Nam ở sở tại.



Thay mặt lực lượng làm nhiệm vụ, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam, đã bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, tiếp sức kịp thời của bà con cộng đồng. Thiếu tướng cho biết, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, hiểm trở và điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại địa phương, song toàn đội luôn duy trì tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm và sự tập trung tuyệt đối trong công tác tìm kiếm, khắc phục hậu quả thiên tai, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhân đạo quốc tế mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

Đặc biệt, tại buổi giao lưu, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ đã dành thời gian ân cần gặp gỡ và dặn dò thế hệ trẻ người Việt Nam tại Venezuela. Đồng chí nhấn mạnh thế hệ trẻ chính là cầu nối tương lai giữa hai dân tộc, do đó cần ý thức sâu sắc về việc tiếp nối và phát huy những truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam cũng như phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thiếu tướng nhắc nhở các bạn trẻ phải luôn nằm lòng tinh thần "thương người như thể thương thân", không ngừng đoàn kết, gắn bó, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn để cùng tiến bộ, qua đó xây dựng một cộng đồng vững mạnh, đóng góp tích cực vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Venezuela.

Thay mặt cộng đồng, đại diện thế hệ trẻ người Việt tại Venezuela bày tỏ niềm tự hào trước tinh thần quả cảm của các chiến sĩ cứu hộ nước nhà; khẳng định sẽ tiếp thu nghiêm túc những lời dặn dò ý nghĩa của Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, nguyện nỗ lực học tập, lao động và đoàn kết để làm rạng danh hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tại Venezuela/.