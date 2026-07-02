Đoàn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela: Chạy đua với thời gian tìm kiếm nạn nhân

Đây là khu vực có nhiều nhà cao tầng nằm trên sườn dốc, bị sập đổ nghiêm trọng. Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn yêu cầu các thành viên tiếp tục “chạy đua với thời gian”, phát huy tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ quốc tế và tình cảm đối với nhân dân Venezuela.

Chó nghiệp vụ được đưa vào hiện trường. Ảnh: TTXVN/phát

Trong môi trường thực hiện nhiệm vụ khắc nghiệt, lực lượng Quân đội và Công an đã phối hợp chặt chẽ, cùng trang thiết bị, tiếp tục được tổ chức thành các mũi khác nhau, triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt với mục tiêu nhanh nhất, hiệu quả nhất. Những kinh nghiệm thực tế từ nhiều nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong nước được các chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm áp dụng. Một số dấu vết được nắm bắt ngay khi tiệp cận ban đầu với hiện trường. Chó nghiệp vụ được đưa vào hiện trường trước để xác định vị trí nghi có nạn nhân trong các công trình đổ sập. Sau đó, đội công binh dùng thiết bị dò tìm bằng âm thanh và radar xuyên tường để xác định chính xác vị trí rồi tìm cách tiếp cận đưa nạn nhân ra ngoài.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các mũi tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ gia đình nạn nhân. Đội quân y tiếp tục cấp cứu, điều trị cho người dân trong khu vực tại trạm thu dung.

Đội công binh tìm cách tiếp cận nạn nhân. Ảnh: TTXVN/phát

Thượng tá Nguyễn Lê Cường, Phó Trưởng phòng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm từ các cuộc cứu nạn, cứu hộ cho thấy việc phân tích kỹ để lên phương án tác chiến phù hợp là rất quan trọng.

Theo thông tin cập nhật, trong ngày 1/7, đoàn Việt Nam đã xác định 16 vị trí có nạn nhân mắc kẹt. Lực lượng đã tiến hành tìm kiếm tại 9 vị trí và đưa ra ngoài các thi thể nạn nhân, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên 23 người sau hai ngày làm nhiệm vụ. 7 vị trí còn lại đã được bàn giao cho lực lượng địa phương tiếp tục xử lý.

Đây là lần thứ ba Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam cử lực lượng và phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela gồm 124 thành viên.

Cùng ngày, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất kép./.