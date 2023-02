Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ

Đội tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ Bộ Công an hoàn thành nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, về đến sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Sau 10 ngày xuất quân thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về nước trong ngày 19/2/2023.

Báo cáo kết quả của Đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an - Trưởng Đoàn công tác cho biết, đến thời điểm này hoạt động của Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công tốt đẹp. Đoàn đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, áp dụng các chiến thuật linh hoạt, sử dụng các phương tiện cứu nạn, cứu hộ, hoàn thành nhiệm vụ tại 3 địa điểm theo phân công của phía bạn. Đoàn đã phối hợp cứu được 1 người còn sống, đưa được 14 thi thể nạn nhân ra ngoài bàn giao cho cơ quan y tế. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn được ghi nhận, đánh giá cao về tính chuyên nghiệp, sự tâm huyết với công việc. Đoàn được phân công tìm kiếm cứu nạn ở những địa điểm khó khăn và có khả năng còn dấu hiệu của sự sống…

Bên cạnh đó, trong quá trình công tác, Đoàn đã trao tặng gần 2 tấn thiết bị y tế do Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) và cho Sở Y tế thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ; thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất, trong đó có một số gia đình người Việt; đồng thời hỗ trợ phía bạn trong chế tạo các vật dụng để sử dụng sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn như chế tạo bếp lửa dã chiến để sưởi ấm… Những kết quả trên đã thể hiện bản lĩnh, tính nhân văn, chuyên nghiệp cao, khẳng định năng lực tham gia và khả năng hoàn thành các nhiệm vụ quốc tế của lực lượng Công an Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Minh Khương cũng cho biết thêm, đã có nhiều gia đình, nhiều người dân, một số tổ chức đến nơi Đoàn đóng quân để cảm ơn, các tình nguyện viên khi có yêu cầu di chuyển đến thành phố khác đều rất quyến luyến với Đoàn... Qua hoạt động của Đoàn đã góp phần tăng cường mối quan hệ giữa hai quốc gia ngày càng bền chặt, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng phát triển.

Trong thời gian làm nhiệm vụ, Đoàn đã nhận được sự quan tâm, phối hợp nhịp nhàng của Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và một số cơ quan liên quan; sự phối hợp tích cực của chính quyền địa phương, các cơ quan Thổ Nhĩ Kỳ và các đoàn quốc tế khác.

Phó Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Devletsah Yayan bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam không quản ngại khó khăn, vất vả, rất dũng cảm tham gia cứu nạn, cứu hộ tại những vùng bị nạn.

"Ngay từ ngày 6/2, khi trận động đất xảy ra, chúng tôi đã nhận được thông tin từ Chính phủ, Bộ Công an Việt Nam muốn trợ giúp cho Thổ Nhĩ Kỳ. Dù tình trạng khu vực xảy ra động đất đang rất nhiều khó khăn nhưng Bộ Công an đã cử những cán bộ, chiến sỹ tinh nhuệ sang hỗ trợ" - Phó Đại sứ nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng ghi nhận, mặc dù gặp không ít khó khăn về điều kiện vật chất, khí hậu khắc nghiệt nhưng với quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, Đoàn công tác Bộ Công an thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hình ảnh, thể hiện cam kết chính trị của Đảng và Nhà nước với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn, thách thức và duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương tinh thần trách nhiệm, tính sẵn sàng chiến đấu và sự dũng cảm của lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an, nhất là Đoàn công tác gồm 24 cán bộ chiến sĩ đã tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua. Thứ trưởng mong muốn các cán bộ, chiến sỹ phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao Bằng khen cho các thành viên của Đoàn công tác. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho 14 cán bộ, chiến sỹ là đoàn viên. Đoàn công tác cũng được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam./.