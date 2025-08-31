Đoàn Ban Lãnh đạo Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á thăm, làm việc và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Toàn cảnh hội đàm. Ảnh: Bộ Ngoại giao Các nhà lãnh đạo ICAPP bày tỏ vinh dự tham gia sự kiện trọng đại - Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khâm phục sâu sắc những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Chủ tịch Ủy ban Thường trực ICAPP Chung Eui-yong bày tỏ ngưỡng mộ những thành quả phát triển Việt Nam thời gian qua; coi đây là những thành công có tầm ảnh hưởng, là cảm hứng và động lực cho khu vực và thế giới. Xúc động khi nhớ về kỷ niệm với Việt Nam, Đồng Chủ tịch Ủy ban Thường trực ICAPP Mushahid Hussain Sayed chia sẻ quãng thời gian cùng người dân xuống đường ủng hộ Việt Nam, phản đối chiến tranh trước đây; ngưỡng mộ sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo tiền bối của Việt Nam như cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Xúc động khi nhớ về kỷ niệm với Việt Nam, Đồng Chủ tịch Ủy ban Thường trực ICAPP Mushahid Hussain Sayed chia sẻ quãng thời gian cùng người dân xuống đường ủng hộ Việt Nam, phản đối chiến tranh trước đây; ngưỡng mộ sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo tiền bối của Việt Nam như cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Các nhà lãnh đạo ICAPP đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của Việt Nam trên các lĩnh vực, từ kinh tế đến văn hoá, xã hội. Việt Nam đang thể hiện là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và khu vực. Về các chủ trương, đường lối của Việt Nam thời gian tới, các nhà lãnh đạo ICAPP rất ấn tượng với “Bộ tứ trụ cột” và các mục tiêu lớn mà Việt Nam đang đặt ra; bày tỏ ủng hộ sâu sắc và mong Việt Nam sẽ lớn mạnh hơn nữa trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Hai Đồng Chủ tịch đánh giá cao những đóng góp của Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách Ủy viên Ủy ban Thường trực ICAPP trong suốt 20 năm qua, khẳng định quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên và sự tham gia tích cực, hiệu quả của Đảng Cộng sản Việt Nam đã góp phần quan trọng củng cố môi trường hòa bình, an ninh và phát triển tại châu Á; mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa tầm nhìn phát triển của ICAPP, trong đó có việc mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức đa phương chính đảng ở các khu vực khác trên thế giới.

Chào mừng Đoàn Ban Lãnh đạo ICAPP đến thăm Việt Nam vào dịp trọng đại của đất nước, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong các giai đoạn cách mạng của đất nước; đánh giá chuyến thăm là minh chứng sống động cho quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và ICAPP.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao những thành công ICAPP đã đạt được với tư cách là diễn đàn đa phương chính đảng lớn nhất thế giới, đóng góp thực chất vào tăng cường hiểu biết giữa các đảng chính trị trong khu vực, khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả của ICAPP, tạo thuận lợi cho hợp tác giữa các chính phủ, quốc hội các nước trong khu vực.

Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề thế giới và khu vực cùng quan tâm, cho rằng ICAPP cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò thúc đẩy đối thoại, tăng cường tin cậy, góp phần tạo dựng môi trường hoà bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại; xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại gồm ba trụ cột: đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Về đối ngoại đảng, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh ICAPP là một trong những diễn đàn đa phương chính đảng ưu tiên trong quan hệ đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ với Ban Lãnh đạo ICAPP, thực hiện hiệu quả vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm trên cương vị Ủy viên Ủy ban Thường trực ICAPP.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường và các nhà lãnh đạo ICAPP nhất trí tiếp tục phát huy hơn nữa giá trị đặc thù, vai trò quan trọng của ICAPP với tư cách là cầu nối thúc đẩy đối thoại, đồng thuận giữa các lực lượng chính trị, kiến tạo nền tảng chính trị cho quan hệ hợp tác và phát triển giữa các chính phủ, quốc hội và nhân dân các nước. Theo đó, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và ICAPP trong thời gian tới./.