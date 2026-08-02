Định vị thương hiệu toàn cầu cho “quốc bảo” sâm Ngọc Linh

Hội thảo đã tập hợp 25 bài tham luận của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Gồm những kết quả nghiên cứu mới về bảo tồn nguồn gen, công nghệ sinh học, công nghệ chế biến, tiêu chuẩn hóa chất lượng, phát triển sản phẩm, sở hữu trí tuệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, xây dựng chuỗi giá trị và phát triển thị trường đối với sâm Ngọc Linh và các dược liệu có giá trị của Việt Nam. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu (ngoài cùng bên phải) trao đổi với các doanh nghiệp về sâm Ngọc Linh. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Tiến sỹ Trần Minh Ngọc, Viện trưởng, Viện Dược liệu (Bộ Y tế) cho biết: Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) được xác định là dược liệu đặc hữu, quý hiếm của Việt Nam, đồng thời là sản phẩm quốc gia được ưu tiên đầu tư phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu có năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, sâm Ngọc Linh (còn gọi là sâm đốt trúc, sâm K5, cây thuốc giấu…) tập trung chủ yếu ở vùng núi Ngọc Linh từ độ cao 1.500 đến 2.100 mét. Với vị trí địa lý và điều kiện sinh thái đặc thù, sâm Ngọc Linh được đánh giá có nhiều lợi ích nổi bật đối với sức khỏe con người.

Qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã xác định được 126 hợp chất với 87 hợp chất saponin trong các bộ phận của sâm Ngọc Linh; trong đó có những hợp chất nổi trội tạo nên giá trị riêng có của sâm Ngọc Linh. Chính tính đặc hữu của nguồn gen, điều kiện sinh thái đặc thù, giá trị khoa học, hàm lượng hoạt chất đặc trưng, chất lượng của sâm Ngọc Linh tạo nên sự khác biệt và là lợi thế cạnh tranh của sâm Ngọc Linh trên thị trường.

Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026, trong những năm qua, việc bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh, dược liệu trên địa bàn thành phố luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Chính phủ. Nổi bật là việc Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) tại Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 01/6/2023; phê duyệt Đề án “Phát triển và hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu tại Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực” tại Quyết định số 463/QĐ-TTg ngày 28/2/2025. Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Trên cơ sở các định hướng quan trọng này, thành phố đã chủ động tham mưu, đề xuất và ban hành nhiều chương trình, đề án, cơ chế, chính sách phù hợp nhằm bảo tồn, phát triển vùng trồng, đẩy mạnh sản xuất sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu có tiềm năng trên địa bàn thành phố; đồng thời, thành phố Đà Nẵng cũng tích cực phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia và cấp thành phố, tập trung vào bảo tồn nguồn gen, nhân giống, chế biến, phát triển sản phẩm và bảo hộ sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, việc phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu vẫn còn không ít khó khăn như quy mô sản xuất chưa tương xứng với tiềm năng; chuỗi liên kết còn hạn chế; công nghệ chế biến sâu chưa phát triển mạnh; công tác bảo vệ tài nguyên dược liệu còn đối mặt với nhiều thách thức…

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố Đà Nẵng có diện tích hơn 11.800 km², dân số trên 3 triệu người, với hệ sinh thái đa dạng từ biển, đồng bằng đến miền núi. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển các loại cây dược liệu quý hiếm, đặc biệt là sâm Ngọc Linh được xem là “Quốc bảo Việt Nam” với giá trị dược học và kinh tế đặc biệt cao. Bên cạnh sâm Ngọc Linh, thành phố Đà Nẵng còn sở hữu trên 800 loài dược liệu, phân bố chủ yếu tại các khu vực miền núi, là nguồn tài nguyên sinh học quý giá, góp phần phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số…/.