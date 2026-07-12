Định vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới

PGS.TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn. Do đó, cần nhận diện Đắk Lắk là điểm nối chiến lược giữa nội địa và biển; giữa phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh; giữa bảo tồn bản sắc văn hóa với củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Bài toán đặt ra là phải tổ chức một mô hình phát triển chất lượng cao hơn. Quy mô mới chỉ chuyển hóa thành năng lực phát triển khi các lợi thế được tổ chức lại bằng thể chế phù hợp, hạ tầng đồng bộ, công nghệ hiện đại, nhân lực chất lượng cao và quản trị hiệu quả.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn gợi mở 5 nhóm vấn đề trọng tâm mà hội thảo cần tập trung làm rõ. Đó là định vị đúng Đắk Lắk trong không gian phát triển đa tầng; chuyển hóa lợi thế thành động lực tăng trưởng nhanh và bền vững; coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là động lực trung tâm của mô hình phát triển mới, nhất là bảo đảm tăng trưởng hai con số; kiến tạo Buôn Ma Thuột thành đô thị hạt nhân, trung tâm động lực của Đắk Lắk mới; đột phá về thể chế chính sách và tổ chức thực hiện để đạt tăng trưởng hai con số.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN

Hội thảo được tổ chức thành hai phiên chuyên đề. Phiên thứ nhất tập trung thảo luận các vấn đề về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi xanh, thu hút đầu tư và hoàn thiện cơ chế, chính sách. Phiên thứ hai tập trung vào chiến lược phát triển đô thị Buôn Ma Thuột, hạ tầng, logistics, kinh tế tầm thấp, trí tuệ nhân tạo, bản sao số và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ban tổ chức đã nhận được hàng trăm bài tham luận và ý kiến đóng góp từ các bộ, ngành, viện nghiên cứu, chuyên gia quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Các đại biểu chỉ rõ, với vị trí là trung tâm của vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội hình thành một cấu trúc phát triển mới. Tiềm năng, lợi thế chỉ có thể trở thành nguồn lực phát triển khi được tổ chức bằng quy hoạch tốt, hạ tầng đồng bộ, thể chế thông thoáng, nguồn nhân lực phù hợp, chính quyền hành động và hệ sinh thái doanh nghiệp năng động. Lợi thế không tự chuyển hóa thành tăng trưởng mà phải được nhận diện đúng, “đóng gói” thành cơ hội phát triển cụ thể và được thực thi bằng những chương trình, dự án, chính sách có trọng tâm, có nguồn lực và cơ chế kiểm tra, giám sát rõ ràng.

Bên cạnh các lợi thế, hội thảo đã thẳng thắn chỉ ra những “điểm nghẽn” về hạ tầng kết nối và logistics, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, công nghiệp chế biến sâu và khả năng tham gia chuỗi giá trị, môi trường đầu tư và chất lượng thực thi chính sách, liên kết vùng... Những vấn đề này nếu không được xử lý kịp thời sẽ làm chậm quá trình chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển. Các ý kiến cũng gợi mở những động lực tăng trưởng mới cho tỉnh, trong đó khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh phải được xem là động lực then chốt. Cùng với đó là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn; công nghiệp chế biến sâu; năng lượng tái tạo; kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu, logistics; du lịch văn hóa - sinh thái - biển; kinh tế đô thị; kinh tế số; kinh tế tầm thấp; ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ bản sao số trong quản trị phát triển.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu bế mạc hội thảo. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Tại hội thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, từ các ý kiến đóng góp, tỉnh Đắk Lắk nhận thức sâu sắc rằng mục tiêu tăng trưởng hai con số là yêu cầu rất cao, vừa là áp lực, vừa là động lực để đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, phương thức quản trị và cách thức tổ chức thực hiện. Lãnh đạo tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu, chắt lọc và cụ thể hóa các ý kiến tham luận, phản biện thành các chương trình, nhiệm vụ, giải pháp và chính sách cụ thể trong thời gian tới.

Những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh sẽ được cụ thể hóa vào chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các đề án chuyên ngành, nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực. Đắk Lắk quyết tâm xây dựng một chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch, quyết liệt; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; coi sự hài lòng của người dân, sự phát triển của doanh nghiệp và chất lượng môi trường đầu tư là thước đo quan trọng của hiệu quả quản trị địa phương./.