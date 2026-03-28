Định hướng phát triển và thúc đẩy hệ sinh thái AI tại Việt Nam
Đây là diễn đàn học thuật thường niên có uy tín, nơi công bố, trao đổi các kết quả nghiên cứu mới nhất, đồng thời thảo luận về xu hướng phát triển, thách thức và khả năng ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh AI đang trở thành công nghệ nền tảng, tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hội thảo được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng phát triển và thúc đẩy hệ sinh thái AI tại Việt Nam.
Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch FISU (Câu lạc bộ Khoa-Trường-Viện Công nghệ Thông tin-Truyền thông Việt Nam) nhấn mạnh, AI không chỉ là công cụ công nghệ mà đang trở thành động lực cốt lõi cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng. Do đó, việc xây dựng cộng đồng học thuật vững mạnh, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, đào tạo và triển khai thực tiễn là yêu cầu cấp thiết. FJCAI 2026 là một trong những nỗ lực nhằm hiện thực hóa mục tiêu này, góp phần kết nối các nguồn lực, thúc đẩy chuyển giao tri thức và công nghệ.
Một trong những điểm nhấn của hội thảo là các báo cáo tại phiên toàn thể, tập trung vào xu hướng quan trọng của AI hiện nay. Đáng chú ý, nội dung về trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) thu hút sự quan tâm lớn.
Theo Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Thành (Đại học Khoa học và Công nghệ Wrocław, Ba Lan), AGI được hiểu là hệ thống AI có khả năng học, hiểu và thực hiện bất kỳ nhiệm vụ trí tuệ nào tương tự con người. Dù còn nhiều thách thức và tranh luận, hướng nghiên cứu này được xem là đích đến dài hạn, mở ra khả năng tạo ra tri thức mới và nâng cao năng lực sáng tạo của máy móc.
Bên cạnh đó, xu hướng AI đa phương thức cũng được đề cập như một bước tiến mang tính đột phá. Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu (Trường Đại học VinUni) cho biết, các hệ thống AI thế hệ mới không chỉ xử lý một loại dữ liệu riêng lẻ mà có thể tích hợp đồng thời văn bản, hình ảnh, âm thanh và video. Nhờ đó, AI có khả năng hiểu ngữ cảnh sâu hơn, tăng độ chính xác và cải thiện năng lực suy luận.
Những tiến bộ trong AI đa phương thức, đặc biệt dựa trên các mô hình nền tảng lớn, đang mở rộng đáng kể giới hạn ứng dụng của công nghệ này. Từ chẩn đoán y khoa, vận hành đô thị thông minh đến robot, giáo dục và công nghiệp sáng tạo, AI đang từng bước hiện thực hóa những ứng dụng trước đây khó khả thi. Đây được xem là xu hướng chủ đạo, định hình cách các tổ chức khai thác dữ liệu để phục vụ tự động hóa, ra quyết định và đổi mới.
Không chỉ dừng lại ở góc độ học thuật, hội thảo còn dành thời gian thảo luận các vấn đề thực tiễn như, công nghệ ngôn ngữ cho tiếng Việt, thị giác máy tính, an toàn thông tin và các mô hình AI tiên tiến. Sự tham gia của đại diện doanh nghiệp công nghệ giúp tăng cường kết nối giữa nghiên cứu và ứng dụng, góp phần đưa các kết quả khoa học vào thực tiễn.
Từ góc độ quản lý nhà nước, Tiến sĩ Lý Hoàng Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi mang tính bước ngoặt, các hoạt động khoa học - công nghệ cần vượt ra khỏi phạm vi công bố học thuật, hướng tới tạo ra giải pháp cụ thể phục vụ phát triển. Việc chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, công nghệ ứng dụng góp phần xây dựng nền tảng tự chủ công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.
Theo các chuyên gia, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá trong lĩnh vực AI nếu tận dụng tốt nguồn nhân lực và thúc đẩy liên kết giữa các bên. Những diễn đàn như, FJCAI không chỉ góp phần cập nhật tri thức mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành mạng lưới hợp tác, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Các khuyến nghị về định hướng nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng AI… được nêu tại diễn đàn là những gợi mở bước đi cụ thể, hướng tới mục tiêu đưa trí tuệ nhân tạo trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian tới./.