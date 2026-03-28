Đây là diễn đàn học thuật thường niên có uy tín, nơi công bố, trao đổi các kết quả nghiên cứu mới nhất, đồng thời thảo luận về xu hướng phát triển, thách thức và khả năng ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh AI đang trở thành công nghệ nền tảng, tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hội thảo được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng phát triển và thúc đẩy hệ sinh thái AI tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch FISU (Câu lạc bộ Khoa-Trường-Viện Công nghệ Thông tin-Truyền thông Việt Nam) nhấn mạnh, AI không chỉ là công cụ công nghệ mà đang trở thành động lực cốt lõi cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng. Do đó, việc xây dựng cộng đồng học thuật vững mạnh, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, đào tạo và triển khai thực tiễn là yêu cầu cấp thiết. FJCAI 2026 là một trong những nỗ lực nhằm hiện thực hóa mục tiêu này, góp phần kết nối các nguồn lực, thúc đẩy chuyển giao tri thức và công nghệ.

Một trong những điểm nhấn của hội thảo là các báo cáo tại phiên toàn thể, tập trung vào xu hướng quan trọng của AI hiện nay. Đáng chú ý, nội dung về trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) thu hút sự quan tâm lớn.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Thành (Đại học Khoa học và Công nghệ Wrocław, Ba Lan), AGI được hiểu là hệ thống AI có khả năng học, hiểu và thực hiện bất kỳ nhiệm vụ trí tuệ nào tương tự con người. Dù còn nhiều thách thức và tranh luận, hướng nghiên cứu này được xem là đích đến dài hạn, mở ra khả năng tạo ra tri thức mới và nâng cao năng lực sáng tạo của máy móc.