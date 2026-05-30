Định hướng nghề nghiệp cho Gen Z trong lĩnh vực cảng biển, logistics

Chị Nguyễn Thị Thủy, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng (thứ 3 từ trái sang) cùng các đại biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Minh Thu- TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố Hải Phòng Bùi Đỗ Quang Dũng cho biết, Hải Phòng đang chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp, logistics hiện đại và là cửa ngõ kinh tế biển chiến lược của cả nước. Sự phát triển năng động của thành phố tạo ra diện mạo mới cho đô thị; đồng thời mở ra nhiều cơ hội học tập, việc làm, khởi nghiệp và hội nhập cho thế hệ trẻ.

Theo anh Dũng, thế hệ Gen Z bước vào thị trường lao động với tư duy mới, khát vọng mới với nhiều giá trị khác biệt. Gen Z không chỉ mong muốn tìm kiếm công việc để mưu sinh mà còn mong muốn khẳng định bản thân, làm việc trong môi trường sáng tạo, nhân văn, có cơ hội phát triển toàn diện và cân bằng cuộc sống. Điều này đặt ra yêu cầu đổi mới đối với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động vừa mở ra cơ hội hình thành một lực lượng lao động trẻ năng động, linh hoạt, thích ứng nhanh với chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đây cũng chính là động lực để tổ chức đoàn, hội tiếp tục đổi mới phương thức đồng hành, tạo thêm nhiều môi trường, hoạt động thiết thực giúp thanh niên phát triển kỹ năng, nâng cao năng lực nghề nghiệp và tự tin lập thân, lập nghiệp.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, chương trình "Hành trình Gen Z với tương lai nghề nghiệp" được tổ chức với mong muốn trở thành không gian kết nối thiết thực giữa học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và đơn vị tuyển dụng. Chương trình còn giúp các bạn trẻ tiếp cận thông tin nghề nghiệp, xu hướng thị trường lao động, kỹ năng hội nhập, đồng thời được tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ kỹ năng viết CV, phỏng vấn và phát triển bản thân trong giai đoạn mới.

Tại chương trình, Tiến sĩ Đỗ Minh Thụy, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Khởi nghiệp sáng tạo, Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Hải Phòng giới thiệu đến các sinh viên xu hướng nghề nghiệp và thị trường lao động năm 2026. Theo Tiến sĩ Đỗ Minh Thụy, Hải Phòng là thành phố cảng biển lớn nhất miền bắc, là điểm đến hàng đầu của các tập đoàn nước ngoài. Do đó, thị trường lao động của thành phố sẽ tập trung vào các nhóm ngành liên quan đến lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng; Công nghệ thông tin và chất bán dẫn; sản xuất hiện đại; y tế và chăm sóc sức khỏe; kinh tế số.

Chị Đỗ Thị Nga, đại diện bộ phận quản lý nhân sự của Công ty Trách nhiệm hữu hạn SK Leaveo Việt Nam (thuộc Tập đoàn SK, Hàn Quốc) - chuyên sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao, cho biết, doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí việc làm như nhân viên sản xuất, nhân viên kho, nhân viên xuất nhập khẩu...Chương trình "Hành trình Gen Z với tương lai nghề nghiệp" tạo ra cầu nối để doanh nghiệp có thể tiếp cận các bạn thanh niên đang có nhu cầu tìm được những vị trí việc làm phù hợp.

Em Đào Thị Bích Ngọc, học sinh Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh (Hải Phòng) chia sẻ đang định hướng theo học các ngành logistics và công nghệ thông tin. Theo em, chương trình giúp học sinh có cái nhìn rõ hơn về nhu cầu nhân lực của thành phố, đồng thời được tiếp cận thông tin trực tiếp từ các doanh nghiệp lớn để đưa ra lựa chọn nghề nghiệp phù hợp trong thời gian tới./.