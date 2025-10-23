Dihotel DiHotel trao tặng “tấm vé thông hành” công nghệ cho sinh viên du lịch phía Bắc

Phần mềm Quản lý Khách sạn DiHotel là một "sản phẩm trí tuệ" được xây dựng và hoàn thiện trong hơn 20 năm, hiện đang là giải pháp nền tảng được hơn 250 khách sạn từ 3 đến 5 sao trên khắp cả nước tin dùng. Việc DiHotel quyết định chuyển giao miễn phí tài sản thương mại quý giá này, với tổng giá trị cam kết lên đến 6 tỷ đồng (mỗi trường 2 tỷ đồng, bao gồm bản quyền, triển khai trên 12 máy trạm và bảo trì toàn diện trong 6 năm), mang lại lợi ích kép không thể đong đếm.

Ông Nguyễn Vĩnh Tâm, CHủ tịch HĐQT Dihotel trao tặng phần mềm cho trường đại học Văn hóa Hà Nội.

Ông Nguyễn Vĩnh Tâm, CHủ tịch HĐQT Dihotel trao tặng phần mềm trị già 02 tỷ đồng cho trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng.

Ông Nguyễn Vĩnh Tâm, CHủ tịch HĐQT Dihotel trao tặng phần mềm cho hiệu trưởng trường Cao đẳng du lịch Hà Nội Phạm Văn Long .

Đây là "cầu nối" vững chắc đưa nghiệp vụ thực tế vào phòng thực hành. Thay vì học suông trên sách vở, sinh viên du lịch từ nay được thao tác trực tiếp trên một hệ thống đang vận hành trong các cơ sở lưu trú đẳng cấp. Quy trình check-in, check-out, quản lý phòng, hay các tác vụ kế toán khách sạn phức tạp sẽ được thực hành một cách nhuần nhuyễn.

Sự đầu tư này trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực du lịch Việt Nam. Việc làm chủ hệ thống quản lý chuẩn quốc tế ngay từ ghế nhà trường giúp sinh viên tự tin hơn, trực tiếp góp phần vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ và quản lý khách sạn của Việt Nam, tiệm cận xu hướng toàn cầu.

Điều khiến đóng góp này trở nên đặc biệt không chỉ là giá trị vật chất, mà còn ở sự cam kết hỗ trợ toàn diện từ DiHotel. Công ty sẽ cử nhân sự giàu kinh nghiệm thực hiện tập huấn chuyên sâu cho cả giảng viên và sinh viên, đảm bảo việc tích hợp công nghệ vào chương trình giảng dạy diễn ra suôn sẻ và hiệu quả nhất. DiHotel cũng mở rộng cánh cửa doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên tham quan, học tập kinh nghiệm, thực tập và mở ra cơ hội việc làm sau tốt nghiệp – một "sợi dây" liên kết thiết thực giữa đào tạo và thị trường lao động.

Chia sẻ về quyết định mang tính chiến lược này, ông Nguyễn Vĩnh Tâm, Chủ tịch HĐQT DiHotel, nhấn mạnh:”phần mềm DiHotel là kết tinh của hơn 20 năm chúng tôi dày công nghiên cứu, lập trình và hoàn thiện. Dù đây là tài sản thương mại quý giá, chúng tôi vẫn quyết tâm trao tặng miễn phí vì sự nghiệp “trồng người”, vì tương lai hội nhập bền vững của đất nước. Chúng tôi tin rằng, món quà này không chỉ là một phần mềm, mà là “tấm vé thông hành” giúp thế hệ trẻ ngành Du lịch làm chủ công nghệ, tự tin làm việc trong môi trường quốc tế, góp phần kiến tạo diện mạo mới cho ngành du lịch Việt Nam."

Đại diện các trường nhận tài trợ bày tỏ sự phấn khởi sâu sắc, khẳng định phần mềm DiHotel là "tài sản vô giá" giúp công nghiệp hóa quy trình đào tạo. Lãnh đạo các trường cam kết sẽ tích hợp ngay lập tức phần mềm này vào các học phần Quản trị khách sạn và lữ hành, biến phòng thực hành thành môi trường làm việc giả lập chuẩn mực. Mục tiêu cụ thể là 100% sinh viên chuyên ngành sẽ thành thạo hệ thống phần mềm này trước khi tốt nghiệp.

Ông Nguyễn Vĩnh Tâm, CHủ tịch HĐQT Dihotel trực tiếp hướng dẫn sinh viên trường cao đẳng du lịch Hà Nội sử dụng phần mềm.

Sự kiện trao tặng của DiHotel là một điển hình tiêu biểu về mô hình hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục, không chỉ đơn thuần là chuyển giao công nghệ, mà còn là hành động cụ thể nhằm kiến tạo thế hệ nhân lực du lịch chất lượng cao, góp phần định vị Việt Nam là điểm đến không chỉ giàu bản sắc mà còn tinh tế và chuyên nghiệp trong quản lý vận hành./.