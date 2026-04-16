DIFF 2026 hứa hẹn sẽ bùng nổ với sự tranh tài của 10 đội pháo hoa quốc tế

Sông Hàn lộng lẫy trong mùa Lễ hội pháo hoa quốc tế.

Sự kiện do UBND TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành và Tập đoàn Sun Group là đơn vị tài trợ và thực hiện.

DIFF 2026 được xác định là sự kiện văn hóa – du lịch quy mô quốc tế, nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến sự kiện – lễ hội hàng đầu khu vực, đồng thời tạo động lực kích cầu du lịch, dịch vụ trong mùa cao điểm hè. Lễ hội cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn với giai đoạn phát triển mới của thành phố sau mở rộng không gian đô thị và tầm nhìn kết nối vùng.

Điểm nhấn nổi bật của DIFF 2026 là cuộc tranh tài quy mô với sự tham gia của 10 đội pháo hoa đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Việt Nam, Trung Quốc, Ý, Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Nhật Bản, Macau (Trung Quốc) và Úc. Đáng chú ý, mùa lễ hội năm nay ghi nhận tới 4 đội lần đầu tham dự, hứa hẹn mang đến những phong cách trình diễn mới mẻ và đa dạng, làm giàu thêm bản sắc nghệ thuật của DIFF.

Trong đó, hai đội đại diện Việt Nam là đội pháo hoa Đà Nẵng và Z21 Vina Pyrotech tiếp tục góp mặt, giữ vai trò kết nối bản sắc bản địa với các trường phái pháo hoa quốc tế. Sự kết hợp giữa các tên tuổi giàu kinh nghiệm và những “tân binh” lần đầu xuất hiện được kỳ vọng sẽ tạo nên một mùa tranh tài giàu tính khám phá, bất ngờ và cảm xúc.

Theo kế hoạch tổ chức được phê duyệt, DIFF 2026 sẽ diễn ra trong 6 đêm thi, mỗi đêm mang một chủ đề riêng, nhưng được kết nối trong một mạch kể thống nhất về hành trình phát triển của Đà Nẵng và hội nhập với Quảng Nam.

Đêm khai mạc với chủ đề “Thiên nhiên” vào ngày 30/5 sẽ là màn tranh tài giữa đội chủ nhà là Đội Pháo hoa Đà Nẵng (Việt Nam) và đội Trung Quốc. Đêm 2 (6/6) với chủ đề “Di sản” giữa đội Pháp và đội Z121 Vina Pyrotech, Việt Nam. Đêm 3 (13/6) với chủ đề “Văn hóa” sẽ là màn tranh tài giữa tân binh Nhật Bản và đội pháo hoa Ý giàu kinh nghiệm chinh chiến tại DIFF. Đêm 4 (20/6) với chủ đề “Sáng tạo” giữa đội Đức và Macau (Trung Quốc). Đêm 5 (27/6) với chủ đề “Tầm nhìn” giữa đội Úc và Bồ Đào Nha. Và đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 11/7, theo tên chủ đề chính “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối - Da Nang - United Horizons”.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, sự xuất hiện của 2 “ông lớn” trong ngành pháo hoa là Macau (Trung Quốc) và Nhật Bản sẽ giúp DIFF 2026 tăng sự cạnh tranh và gay cấn.

Trong suốt mùa Lễ hội pháo hoa, Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí quy mô lớn, nội dung phong phú, hấp dẫn và có sự tương tác cao với lễ hội, có thể kể đến như: River Fest; Beer Fest; chuỗi trải nghiệm trong hệ sinh thái Sun Paradise Land; Lễ hội bia, các show diễn nghệ thuật đặc sắc, hoạt động giải trí về đêm trong không gian kiến trúc châu Âu giữa mây trời tại khu du lịch nổi tiếng Sun World Ba Na Hills…

Theo Ban tổ chức, giá vé xem Lễ hội pháo hoa năm nay có nhiều mệnh giá khác nhau, tùy thuộc vào vị trí và đêm thi, giao động từ 1.500.000 đồng/vé đến 4.000.000 đồng/vé. Riêng khu vực VIP của đêm khai mạc và đêm chung kết sẽ có giá cao nhất là 4.000.000 đồng/vé./.