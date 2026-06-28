DIFF 2026: Australia và Bồ Đào Nha bùng nổ trong đêm pháo hoa mang chủ đề "Tầm nhìn"

Phần biểu diễn pháo hoa của đội Úc. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Là "tân binh" lần đầu tham dự DIFF, đội tuyển đến từ Australia đã mang đến màn trình diễn pháo hoa kể câu chuyện về khát vọng, lòng dũng cảm và tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn. Đồng hành cùng phần trình diễn là loạt ca khúc nổi tiếng của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới như Coldplay, Bon Jovi, Avicii..., tạo nên hành trình cảm xúc từ nhẹ nhàng, truyền cảm hứng đến bùng nổ ở cao trào.

Đội Skylighter Fireworks đã thể hiện một "Tầm nhìn" mang tính bứt phá nhưng cũng không kém phần mộng mơ, theo từng giai điệu. Bầu trời sông Hàn liên tục chuyển mình với những lớp pháo hoa đa sắc. Những chùm sao trắng sắc nét, các dải cọ vàng xanh mềm mại, những hiệu ứng cầu vồng rực rỡ cùng các trường đoạn sao chổi rượt đuổi và những màn pháo bung rộng liên tiếp đã tạo nên bức tranh thị giác giàu năng lượng. Phần kết được đẩy lên cao bằng loạt pháo liên tiếp thắp sáng dòng sông Hàn, truyền tải thông điệp về khát vọng vươn xa và niềm tin vào tương lai.

Trong khi đó, Macedos Pirotecnia, đội từng giành giải "Sáng tạo nhất" tại mùa giải trước đã quay lại với quyết tâm vượt qua chính mình. Màn trình diễn năm nay được đội xây dựng để mở ra một "Tầm nhìn" mới, nơi ánh sáng trở thành biểu tượng của sự kết nối và dẫn lối tới tương lai. Pháo hoa được triển khai với mật độ dày, liên tục thay đổi tiết tấu, kết hợp giữa các hiệu ứng truyền thống đặc trưng của pháo hoa Bồ Đào Nha như pháo đạn tầm cao, pháo sao chổi, pháo nến La Mã, pháo suối... cùng nhiều kỹ thuật hiện đại để tạo nên những lớp ánh sáng nối tiếp nhau trên bầu trời.

Sức hút của DIFF 2026 tiếp tục được khẳng định khi toàn bộ vé của đêm thi thứ năm được bán hết trước giờ khai màn. Trước nhu cầu tăng mạnh từ người dân và du khách, Ban tổ chức đã quyết định đưa khán đài A4 với hơn 2.000 chỗ ngồi vào khai thác ngay từ đêm thi này thay vì chờ đến đêm chung kết như kế hoạch ban đầu.

Anh Diogo Silva, du khách từ Bồ Đào Nha cho biết: "Tôi đang du lịch ở Việt Nam và đã đặt vé đến Đà Nẵng ngay khi biết tin đội Bồ Đào Nha sẽ thi đấu trong đêm thi hôm nay. Không khí lễ hội thật náo nhiệt, phần trình diễn của hai đội rất tuyệt vời và Đà Nẵng đã làm rất tốt công tác tổ chức".

Không chỉ khu vực khán đài chật kín chỗ, trên các tuyến đường ven sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý... tiếp tục ken đặc người. Hiệu ứng lan tỏa của DIFF cũng khiến không khí lễ hội phủ khắp thành phố với chuỗi hoạt động nghệ thuật, ẩm thực và du lịch sôi động, khẳng định Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn nhất của mùa hè.

Những đợt pháo “bùng nổ” trên bầu trời thành phố biển. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Khép lại vòng loại với những màn trình diễn liên tục bùng nổ, DIFF 2026 đang bước vào giai đoạn được mong chờ nhất, Ban tổ chức, Hội đồng Giám khảo đang tích cực triển khai chấm điểm và lựa chọn ra 2 đội xuất sắc nhất để lọt vào Chung kết. Đêm Chung kết vào ngày 11/7 sẽ quy tụ hai đội xuất sắc nhất mùa giải trong cuộc tranh tài cuối cùng để chinh phục ngôi vô địch DIFF 2026. Đêm Chung kết cũng hứa hẹn mang đến màn pháo hoa hoành tráng nhất từ đầu mùa và khép lại một mùa DIFF được đánh giá là giàu cảm xúc, sáng tạo và thành công nhất trong lịch sử lễ hội…/.