Diễu hành "Trung đoàn bất tử" tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít

Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm những dấu mốc lịch sử quan trọng: 81 năm Ngày Chiến thắng trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, 72 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ và 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Diễu hành "Binh đoàn bất tử" là hoạt động truyền thống được tổ chức thường niên ở Nga cũng như nhiều quốc gia trên thế giới để tưởng nhớ, bày tỏ lòng tôn kính về những người đã tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Xuất phát từ một ý tưởng bình dị của các nhà báo địa phương tại thành phố Tomsk (Nga) vào năm 2012, "Trung đoàn bất tử" đến nay đã lan rộng ra nhiều quốc gia, trở thành một phong trào tưởng niệm mang tính quốc tế.



Tại lễ diễu hành, những người tham gia nâng niu trên tay các bức di ảnh của người thân, cựu chiến binh, người lính Hồng quân, dân quân du kích và những người lao động ở hậu phương. Mỗi bức ảnh mang theo là một câu chuyện, và mỗi bước chân diễu hành là một lời khẳng định sự tiếp nối của của thế hệ sau. Trên ngực áo của mỗi người đều trang trọng gắn dải băng George hai màu đen - cam, biểu tượng thiêng liêng của lòng dũng cảm.

Diễu hành "Binh đoàn bất tử" nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Liên Xô/Liên bang Nga đã chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, hòa bình của dân tộc và thế giới. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nga tại Việt Nam G.S. Bezdetko nhấn mạnh nước Nga không bao giờ quên những chiến sĩ quốc tế Việt Nam đã kề vai sát cánh bảo vệ thủ đô Moskva vào mùa Đông năm 1941, đồng thời tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Việt Nam đã hy sinh trong trận Điện Biên Phủ và công cuộc kháng chiến thống nhất đất nước Việt Nam.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền LB Nga tại Việt Nam G.S. Bezdetko phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Cùng chia sẻ tại sự kiện, Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou nhấn mạnh bổn phận của thế hệ hôm nay là phải ghi nhớ sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, sự mất mát của những nạn nhân trong Chiến tranh Thế giới và thúc đẩy chương trình nghị sự hòa bình trên mọi diễn đàn quốc tế.



Bà Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam đã có những chia sẻ sâu sắc về giá trị của phong trào tưởng niệm "Trung đoàn bất tử". Đây không chỉ là sự tri ân, mà còn là "sợi dây liên kết sống động giữa các thế hệ, là cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng trong quá khứ và nhắc nhở thế hệ trẻ về tầm quan trọng của việc gìn giữ sự thật lịch sử". Bà Trần Thùy Dương cho biết, Trường Hà Nội - Amsterdam luôn nỗ lực giáo dục học sinh không chỉ khát khao tri thức và những thành tích cao, mà còn rèn luyện những giá trị nhân văn quan trọng nhất: sự tôn trọng, tinh thần đoàn kết, chủ nghĩa nhân đạo, tình hữu nghị quốc tế và sự tương trợ lẫn nhau.

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam Trần Thùy Dương phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Tham gia diễu hành, bạn Đỗ Thị Phương Dung (sinh viên Đại học Tài chính Ngân hàng) chia sẻ: "Tham gia sự kiện này, em càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình. Những người lính năm xưa đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình. Hôm nay, thế hệ hậu sinh chúng em phải làm tốt hơn nữa công việc của mình, cống hiến hết sức mình để gìn giữ sự bình yên cho xã hội".



Đại biểu trồng cây lưu niệm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Lễ diễu hành đã khép lại bằng nghi thức trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam./.