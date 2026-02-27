Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1585/QĐ-TTg ngày 7/12/2023 về Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quy hoạch tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, trước tình hình thực tế có nhiều thay đổi, nhất là sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lai Châu năm 2025; mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 của cả nước; hệ thống quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng đang được điều chỉnh; nhiều chủ trương, nghị quyết chiến lược lớn của Đảng được ban hành định hình xu hướng phát triển mới; một số nội dung, định hướng phát triển theo quy hoạch cũ đã bộc lộ hạn chế, không còn phù hợp bối cảnh và yêu cầu phát triển mới. Do đó, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Lai Châu là cần thiết.

Theo điều chỉnh, một số nội dung được giữ nguyên, kế thừa theo Quyết định số 1585/QĐ-TTg ngày 7/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Một số nội dung điều chỉnh theo đơn vị hành chính hai cấp; làm cơ sở xác định phạm vi, ranh giới quy hoạch và tổ chức thực hiện trong giai đoạn tiếp; bổ sung quan điểm để thực hiện các định hướng chiến lược của Bộ Chính trị; thêm yếu tố phát triển nhanh với mục tiêu tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt 2 con số; bổ sung yếu tố phát huy lợi thế và liên kết vùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải trình bày tờ trình về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Việc thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa chiến lược và là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Nội dung Nghị quyết đã bám sát các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; đánh giá đúng thực trạng, tiềm năng, lợi thế, những điểm nghẽn, hạn chế và bối cảnh phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới để điều chỉnh cho phù hợp, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có liên quan, góp phần khai thác tối đa, hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Quý Trung – TTXVN Các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết, thông qua các nghị quyết quan trọng khác như: Quy định nội dung, mức chi một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Điều chỉnh số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã giao năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 9/12/2025 của HĐND tỉnh Lai Châu; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác…

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Tẩn Thị Quế đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung triển khai với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, đồng bộ giải pháp đảm bảo các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Các đại biểu HĐND tỉnh bằng hình thức phù hợp báo cáo kết quả kỳ họp, phổ biến và giải thích nội dung các nghị quyết đến đông đảo cử tri, nhân dân các dân tộc trong tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua để kịp thời phát hiện, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Các cơ quan chuyên môn có chức năng phổ biến giáo dục pháp luật và các cơ quan báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua để nhân dân hiểu, cùng giám sát và tích cực tham gia thực hiện./.