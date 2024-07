Điện, thư, thông điệp chia buồn Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần

đã gửi các điện/thư/thông điệp chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Nội dung các bức điện/thư/thông điệp như sau:

* Thay mặt Chính phủ và Nhân dân Thái Lan, Thủ tướng Srettha Thavisin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ, Nhân dân Việt Nam và gia đình đồng chí Tổng Bí thư vì sự mất mát to lớn này.



Thủ tướng Thái Lan bày tỏ khâm phục về những đóng góp quan trọng, mẫu mực của Tổng Bí thư trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cũng như trong việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan, đặc biệt là Tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm lịch sử tới Thái Lan của Tổng Bí thư năm 2013.



* Lãnh đạo Ấn Độ thay mặt Chính phủ và Nhân dân Ấn Độ gửi lời chia buồn chân thành trước mất mát lớn lao của Việt Nam; bày tỏ kính trọng đối với cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các nhà Lãnh đạo Ấn Độ khẳng định sẽ sát cánh cùng Lãnh đạo và Nhân dân Việt Nam, gia quyến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời khắc đau thương này.



* Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến cả đời cho cuộc đấu tranh vì sự phát triển của Đảng, Nhà nước Việt Nam và hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam; dành nhiều nỗ lực cho việc tăng cường, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Triều Tiên và Việt Nam, phù hợp với tinh thần thỏa thuận đạt được qua hội đàm thượng đỉnh vào tháng 3/2019 tại Hà Nội; nhấn mạnh công lao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ còn mãi với lịch sử cách mạng của Nhân dân Việt Nam và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.



* Bức điện của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol có đoạn viết: “Tôi cảm thấy tiếc thương vô hạn trước tin Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo vĩ đại của đất nước Việt Nam từ trần.



Thay mặt cho Chính phủ và Nhân dân Hàn Quốc, tôi thành kính chia buồn cùng gia quyến và Nhân dân Việt Nam đã mất đi một nhà lãnh đạo đáng kính. Những thành tựu và tâm nguyện của Ngài Tổng Bí thư vì sự phát triển rực rỡ của đất nước Việt Nam và nhằm làm sâu sắc quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ còn mãi trong tâm trí của Nhân dân hai nước”.



* Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gửi lời chia buồn sâu sắc tới Nhân dân Việt Nam và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về mất mát to lớn này. Thông điệp của Tổng thống Biden có đoạn viết: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đi đầu trong việc gây dựng mối quan hệ sâu sắc giữa Nhân dân Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhờ sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, hai nước chúng đã có được tình hữu nghị và quan hệ đối tác như ngày hôm nay. Chuyến thăm lịch sử năm 2015 của Ngài Tổng Bí thư tới Nhà Trắng là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương của chúng ta. Nhờ tầm nhìn của Ngài Tổng Bí thư, trong chuyến thăm cấp nhà nước năm 2023 của tôi tới Hà Nội, Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành “Đối tác chiến lược toàn diện”, mức độ đối tác cao nhất trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Nhờ tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta, người dân Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như người dân trên khắp khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương ngày nay được sống trong môi trường an ninh và những cơ hội lớn hơn. Đó là nhờ công lao của Ngài Tổng Bí thư.



Đất nước Hoa Kỳ và cá nhân tôi sẽ luôn ghi nhớ, đánh giá cao cam kết của Ngài trong hàn gắn và xây dựng một tương lai vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới. Chúng tôi tôn vinh di sản của Ngài Tổng Bí thư và cùng với người dân Việt Nam xin được tỏ lòng tiếc thương sự ra đi của Ngài”.



* Bức điện của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio có đoạn viết: "Tôi vô cùng bàng hoàng và đau buồn khi nhận được tin Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần. Thay mặt Chính phủ và Nhân dân Nhật Bản, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ, Nhân dân Việt Nam cũng như toàn thể gia quyến Ngài Tổng Bí thư.



Những cuộc trao đổi ý kiến với Ngài Tổng Bí thư trong các cuộc tiếp xúc đã trở thành kỷ niệm khó quên đối với tôi. Một lần nữa, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất đối với những đóng góp to lớn của Ngài Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản.



Tưởng nhớ sự lãnh đạo vĩ đại của Ngài Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Nhật Bản và Việt Nam trên nhiều lĩnh vực sâu rộng, với tư cách là Đối tác Chiến lược toàn diện, tôi xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và cầu mong hương hồn Ngài được yên nghỉ".



* Trong thư, các Lãnh đạo Australia gửi lời chia buồn sâu sắc tới Quốc hội, Chính phủ, Nhân dân Việt Nam và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước mất mát to lớn này; đánh giá cao tình cảm và sự chân thành mà Tổng Bí thư đã dành cho quan hệ hai nước Việt Nam - Australia, đặc biệt trong việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Lãnh đạo Australia nhấn mạnh những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam hòa bình và thịnh vượng sẽ luôn được cộng đồng quốc tế khắc ghi; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục coi trọng vun đắp “niềm tin chiến lược” trong quan hệ Việt Nam - Australia như nguyện vọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.



* Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Dennis Francis đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và gia quyến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.



Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres chia sẻ đau thương và mất mát to lớn của Nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Thư ký nhấn mạnh trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo có vai trò then chốt trong lịch sử đương đại của Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Việt Nam tiếp tục con đường phát triển mạnh mẽ trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới và là một đối tác quan trọng của Liên hợp quốc.



Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Dennis Francis ca ngợi Tổng Bí thư là một nhà lãnh đạo tận tụy, đã cống hiến cho Tổ quốc mình trong hơn một thập kỷ qua.



* Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Sok Chenda Sophea (Xốc Chăn-đa Xô-phia), Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi (Rét-nô Ma-su-đi), Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa (Ma-rít Sa-nghiểm-phông), Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko (Ka-mi-ka-oa I-ô-cô) đã gửi điện/thư/thông điệp chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn./.