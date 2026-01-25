Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un (Kim Châng Ưn), Tổng thống Nhà nước Palestine, Chủ tịch Ủy ban điều hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Mahmoud Abbas (Ma-mút Áp-bát), Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN (AIPA) Chem Widhya đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh, việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục đảm nhiệm trọng trách thể hiện sự tín nhiệm cao của toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam đối với cá nhân Đồng chí Tô Lâm, người đã luôn nỗ lực vì sự phát triển của Đảng Cộng sản và không ngừng nỗ lực nâng cao đời sống người dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Kim Jong Un bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, dưới sự lãnh đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, sẽ thực hiện thành công các Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Kim Jong Un chúc quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Triều Tiên tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với tinh thần các thỏa thuận hợp tác được nêu trong Hội nghị thượng đỉnh giữa hai nước Việt Nam - Triều Tiên vào tháng 10/2025 vừa qua.

Tổng thống Nhà nước Palestine, Chủ tịch Ủy ban điều hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Mahmoud Abbas nhấn mạnh rằng, việc Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phản ánh sự tin tưởng to lớn và sự trân trọng cao nhất mà Ban Lãnh đạo Đảng cũng như Nhân dân Việt Nam dành cho năng lực lãnh đạo và trí tuệ chính trị của đồng chí.

Tổng thống Mahmoud Abbas chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời khẳng định rằng những quyết sách và định hướng được Đại hội thông qua chắc chắn sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình tiến bộ, phát triển và phồn vinh mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam anh em đã đạt được.

Tổng thống bày tỏ niềm tự hào về mối quan hệ hữu nghị lịch sử gắn kết nhân dân và hai nước, đồng thời mong muốn thông qua việc phối hợp chặt chẽ với Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố mối quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì các giá trị hòa bình, công lý và phát triển.

Trong thư chúc mừng, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đánh giá cao vai trò và đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực; bày tỏ tin tưởng “dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư, Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho tiến trình xây dựng Cộng đồng và liên kết ASEAN, qua đó cùng nhau hiện thực hóa những khát vọng chung mà “Tầm nhìn ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta” đã đề ra. Tổng Thư ký ASEAN khẳng định Ban Thư ký sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam cũng như các nước thành viên khác trong việc thúc đẩy các mục tiêu và khát vọng đã thống nhất.

Tổng Thư ký Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN (AIPA) Chem Widhya đánh giá cao những kết quả to lớn của Đại hội XIV, trong đó có việc tái khẳng định các mục tiêu phát triển chiến lược, nhấn mạnh ưu tiên cải cách thể chế và đổi mới hoạt động của quốc hội, cũng như định hướng chuyển đổi kinh tế-xã hội theo hướng ngày càng bền vững hơn, tin tưởng những kết quả này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho Việt Nam tiếp tục phát triển hơn nữa.

Tổng Thư ký Chem Widhya bày tỏ tin tưởng “dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những thành quả của công cuộc Đổi mới, vững bước trên con đường hiện thực hóa tầm nhìn phát triển 2045, đồng thời tiếp tục đóng vai trò then chốt và chủ động trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực”.

Tổng Thư ký AIPA mong muốn “Ban thư ký AIPA sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm nâng tầm hợp tác vì tình thân thiện, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau, cũng như hiện thực hóa khát vọng vì một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”./.