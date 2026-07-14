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Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Pháp

Ngày 14/7/2026, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 237 Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7/1789 – 14/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Emmanuel Macron.
  Các thiết bị bay không người lái (drone) tạo hình Tháp Eiffel trên bầu trời trong chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh Pháp tại Paris tối 13/7/2026. Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp  

Ngày 14/7/2026, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 237 Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7/1789 – 14/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Emmanuel Macron; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Sébastien Lecornu; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher và Chủ tịch Quốc hội Yaël Braun-Pivet.

 
Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Châu Âu và Ngoại giao Jean-Noël Barrot./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

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