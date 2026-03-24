Điện mừng các Lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên

Nhân dịp kỳ họp thứ nhất Hội nghị nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên khóa XV tiếp tục bầu đồng chí Kim Jong Un (Kim Châng Ưn) giữ chức Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, ngày 23/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chúc mừng.
  Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (thứ 4, trái) tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội tại Bình Nhưỡng, ngày 22/3/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN  
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng đồng chí Pak Thae Song (Pác Thê Sơng) tiếp tục được bầu lại làm Thủ tướng Nội các Triều Tiên. 
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng đồng chí Jo Yong Won (Chô Yông Uôn) được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên.
Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến đồng chí Choe Son Hui (Chuê Sơn Hi) nhân dịp đồng chí được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên./.

