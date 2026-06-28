Điện mừng 75 năm thành lập Đảng Nhân dân Campuchia

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Toàn văn Điện mừng như sau:



Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử phát triển của CPP, ghi dấu chặng đường vẻ vang gắn bó với vận mệnh dân tộc và đất nước Campuchia. Trải qua nhiều giai đoạn đầy khó khăn, thử thách, CPP đã không ngừng trưởng thành, quy tụ và phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, lãnh đạo Nhân dân Campuchia giành những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đưa đất nước thoát khỏi thảm họa diệt chủng, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước theo con đường hòa bình, ổn định và phồn vinh, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Campuchia ở khu vực và trên trường quốc tế.



Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn đó và tin tưởng rằng, phát huy truyền thống vẻ vang và những kinh nghiệm quý báu đã được hun đúc qua thực tiễn, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương đứng đầu là đồng chí Hun Sen, CPP sẽ tiếp tục giữ vai trò then chốt trong việc định hướng chiến lược và củng cố đoàn kết, thực hiện thắng lợi Cương lĩnh của Đảng giai đoạn 2023-2028 và Chiến lược Ngũ giác của Chính phủ nhiệm kỳ VII, hoàn thành mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia có thu nhập cao vào năm 2050.



Bước vào giai đoạn phát triển mới của mỗi nước trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, Đảng Cộng sản Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Campuchia; quyết tâm cùng CPP, Nhà nước và Nhân dân Campuchia kế thừa, gìn giữ và vun đắp tài sản chung vô giá là mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của Nhân dân mỗi nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.



Chúc mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia đời đời bền vững.



*Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ Trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi Thư chúc mừng đến Ủy viên Ban Thường vụ CPP, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương CPP Prak Sokhonn./.