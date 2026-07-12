Điện lực Hải Phòng đảm bảo cung ứng điện trong mùa mưa bão

Công nhân Đội quản lý Điện lực khu vực Bình Giang kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

Là địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, có nguy cơ xảy ra sạt lở cùng với đó là hành lang lưới điện còn nhiều điểm vi phạm, tình trạng điện áp cuối nguồn thấp do bán kính cấp điện hỗ trợ dài…, Đội quản lý Điện lực khu vực Chí Linh đã kịp thời xây dựng phương án, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố.

Ông Vũ Hoàng Tùng, Đội phó Đội quản lý Điện lực khu vực Chí Linh cho biết, để đảm bảo cung ứng điện trước, trong và sau mưa bão, đơn vị đã tăng cường kiểm tra định kỳ, rà soát, kiểm tra các trạm biến áp, các vị trí cột trên tuyến đường dây có nguy cơ bị sạt lở và kịp thời gia cố, khắc phục các khiếm khuyết. Đơn vị cũng lập danh sách các trạm bơm và phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho tất cả các trạm bơm chống úng.

Đội quản lý Điện lực khu vực Chí Linh cũng đã kiểm tra, phát quang hàng lang đường dây, có biện pháp ngăn ngừa nguy cơ gây mất an toàn tại các khu vực đang san lấp mặt bằng dưới hàng lang đường dây. Đơn vị cũng đã yêu cầu khách hàng có trạm bơm kiểm tra đảm bảo an toàn hành lang đường dây 0,4kV, không để sự cố vượt cấp lên lưới điện trung áp.

Để đảm bảo cung ứng điện an toàn phục vụ đời sống của người dân và sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trước, trong và sau mưa bão, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng Phạm Trung Nghĩa cho biết, lãnh đạo Công ty đã yêu cầu các Đội quản lý Điện khu vực tổ chức thực hiện phương châm 4 tại chỗ, huy động nhân lực, phương tiện, vật tư triển khai khắc phục ngay các thiệt hại, sự cố, kịp thời khôi phục cung cấp điện cho khách hàng sau mưa bão.

Các Điện lực địa phương tăng cường tuyên truyền đến khách hàng các biện pháp đảm bảo an toàn trong mưa bão như: kiểm tra lại đường điện, thiết bị điện và đường dây điện trong nhà, trong vườn, đường dây điện ở các lồng bè cá hay ở nội bộ trang trại, đường dây của khách hàng đi gần các mái tôn hoặc các cột hoặc tường rào sắt ...; cắt ngay nguồn điện, không chạm vào thiết bị điện khi có nguy cơ ngập nước do úng, lụt; không được tự ý sửa chữa điện, đóng, cắt cầu dao không thuộc tài sản, quyền quản lý; không sử dụng các công trình điện để làm nơi neo chằng cố định các phương tiện, vật dụng, công trình dân sinh.

Người dân khi tham gia giao giao thông, đi làm đồng, ruộng vườn.. nếu phát hiện cột điện gãy, đổ, dây dẫn điện bị hư hỏng đứt rơi xuống lưu ý không được lại gần mà phải đứng cách xa ít nhất 10 mét, cảnh báo cho mọi người xung quanh biết và kịp thời thông báo đến các điện lực địa phương để xử lý.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Hải Phòng cũng yêu cầu tổ chức kiểm tra các đường dây 110kV và thiết bị tại các trạm biến áp 110kV; tăng cường trực ca vận hành, tái lập ca trực tại các Trạm biến áp 110kV khi có lệnh của trực ca Điều độ.

Đối với Phòng Điều độ, lãnh đạo Công ty Điện lực Hải Phòng yêu cầu thực hiện nghiêm phương án cấp điện đã được lập. Khi xảy ra sự cố thì chỉ huy xử lý, chuyển đổi phương thức vận hành phù hợp đảm bảo cấp điện ổn định và an toàn cho các thiết bị. Chủ động liên hệ với các Điện lực bạn có đường dây liên lạc để phối hợp phương án cấp điện hỗ trợ khi cần thiết; tăng cường kiểm tra sự làm việc của các thiết bị trên lưới; bố trí nhân lực trực ca đảm bảo an toàn.

Để ứng phó với mùa mưa bão 2026, Công ty Điện lực Hải Phòng đã thực hiện kiểm tra và phát quang hành lang lưới điện để giảm thiểu tối đa sự cố do hành lang khi các cành cây bị gió bẻ gẫy va chạm với đường dây, trạm biến áp; kiểm tra, khắc phục ngay các công trình điện, công trình kiến trúc, kho vật tư, tài liệu có nguy cơ bị ngập lụt khi xảy ra mưa lớn kéo dài, chú ý việc cấp điện cho các phụ tải quan trọng, các trạm bơm tiêu úng của thành phố đảm bảo cấp điện an toàn ổn định. Công ty cũng kiểm tra, rà soát lại các trạm biến áp, cột điện khi bị ngập lụt có nguy cơ bị rò điện để có phương án xử lý dứt điểm.

Công ty Điện lực Hải Phòng cũng đã xây dựng phương thức cấp điện cho các phụ tải ưu tiên; phương thức cấp điện cơ bản lưới điện 110kV; phương thức cấp điện cơ bản đối với lưới điện trung áp.

Công nhân Đội quản lý Điện lực khu vực Bình Giang kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

Cùng với đó, Công ty cũng đã xây dựng cụ thể các phương án xử lý sự cố đối với lưới điện trung thế, đường dây 110kV và sự cố mất điện trạm 110kV.

Để phòng chống bão, khôi phục cấp điện ngay sau bão, Công ty Điện lực Hải Phòng cũng yêu cầu các Đội quản lý Điện lực khu vực kiểm tra toàn bộ các thiết bị đường dây, trạm điện xử lý các mối nối, các chỗ xung yếu trên đường dây, xử lý các cột nghiêng, chặt cây, chống dột... Khi có gió cấp 06 trở lên các đường dây nhảy thì không được phép đóng lại mà phải kiểm tra; các đường dây đã cắt sa thải trong khi có bão phải kiểm tra toàn tuyến trước khi đóng lại.

Khi kiểm tra và khôi phục phải ưu tiên các phụ tải quan trọng; kiểm tra xử lý đường dây có cấp điện áp cao trước, đường dây có cấp điện áp thấp sau; kiểm tra xử lý đường dây trục chính, trạm chính trước, đường dây nhánh, trạm dân dụng sau...

Công ty Điện lực Hải Phòng đang quản lý trên 1086 km đường dây 110kV; 64 trạm biến áp, 124 máy biến áp 110kV với tổng công suất 6.086 MVA; 4.290 km đường dây trung áp; 12.028 trạm biến áp phân phối/12.870 máy biến áp với tổng dung lượng trên 7.672 MVA.

Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hải Phòng đạt trên 9,1 tỷ kWh, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2025./.