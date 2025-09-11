Diễn đàn Việt Nam – Australia 2025: Xây dựng nền công vụ ưu tú trong kỷ nguyên phát triển mới

Diễn đàn Việt Nam - Australia 2025. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Với chủ đề “Xây dựng nền công vụ ưu tú trong kỷ nguyên phát triển mới”, Diễn đàn đã quy tụ hơn 500 lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, học giả và chuyên gia đổi mới, sáng tạo cấp cao từ cả hai quốc gia. Tham dự Diễn đàn có đại diện của nhiều lĩnh vực, từ các bộ ngành và viện nghiên cứu đến các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp tư nhân.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh về chiều sâu và sự tin cậy ngày càng tăng trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Australia: quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện hai nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ và ngày càng sâu sắc, mở rộng các cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng, trong đó nổi bật là cải cách hành chính, đổi mới quản trị công và nâng cao năng lực công vụ.

Theo Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, trong tiến trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, cùng với những quyết sách chiến lược mang tính lịch sử để hiện thực hoá mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Việt Nam đã xác định rất rõ ràng rằng: một trong những khâu đột phá mấu chốt trong cải cách thể chế là xây dựng nền công vụ ưu tú - nơi đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thật sự liêm chính, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Là một quốc gia đi trước, Australia có nhiều mô hình thành công trong cải cách hành chính: từ cơ chế quản trị công dựa trên bằng chứng, hệ thống dịch vụ công minh bạch, công bằng đến việc ứng dụng dữ liệu và công nghệ số vào thiết kế, thực thi và giám sát chính sách. Những kinh nghiệm từ Australia – quốc gia có nền hành chính công hiện đại, minh bạch, vận hành hiệu quả - sẽ là nguồn tham khảo quý báu, giúp Việt Nam tìm ra những cách tiếp cận mới, sáng tạo trong cải cách thể chế, có phương thức và cơ chế hiệu quả trong nâng cao quản trị quốc gia.

Do đó, theo Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng: Diễn đàn Việt Nam – Australia 2025 chính là không gian đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm giữa lãnh đạo, học giả, chuyên gia và cán bộ thực thi của hai nước.

Chia sẻ với ý kiến phát biểu của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, trong bài phát biểu tại Diễn đàn, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đánh giá cao những hợp tác hiệu quả của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Australia.