Tin tức
Diễn đàn Việt Nam – Australia 2025: Xây dựng nền công vụ ưu tú trong kỷ nguyên phát triển mới
Với chủ đề “Xây dựng nền công vụ ưu tú trong kỷ nguyên phát triển mới”, Diễn đàn đã quy tụ hơn 500 lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, học giả và chuyên gia đổi mới, sáng tạo cấp cao từ cả hai quốc gia. Tham dự Diễn đàn có đại diện của nhiều lĩnh vực, từ các bộ ngành và viện nghiên cứu đến các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp tư nhân.
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh về chiều sâu và sự tin cậy ngày càng tăng trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Australia: quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện hai nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ và ngày càng sâu sắc, mở rộng các cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng, trong đó nổi bật là cải cách hành chính, đổi mới quản trị công và nâng cao năng lực công vụ.
Theo Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, trong tiến trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, cùng với những quyết sách chiến lược mang tính lịch sử để hiện thực hoá mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Việt Nam đã xác định rất rõ ràng rằng: một trong những khâu đột phá mấu chốt trong cải cách thể chế là xây dựng nền công vụ ưu tú - nơi đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thật sự liêm chính, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Là một quốc gia đi trước, Australia có nhiều mô hình thành công trong cải cách hành chính: từ cơ chế quản trị công dựa trên bằng chứng, hệ thống dịch vụ công minh bạch, công bằng đến việc ứng dụng dữ liệu và công nghệ số vào thiết kế, thực thi và giám sát chính sách. Những kinh nghiệm từ Australia – quốc gia có nền hành chính công hiện đại, minh bạch, vận hành hiệu quả - sẽ là nguồn tham khảo quý báu, giúp Việt Nam tìm ra những cách tiếp cận mới, sáng tạo trong cải cách thể chế, có phương thức và cơ chế hiệu quả trong nâng cao quản trị quốc gia.
Do đó, theo Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng: Diễn đàn Việt Nam – Australia 2025 chính là không gian đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm giữa lãnh đạo, học giả, chuyên gia và cán bộ thực thi của hai nước.
Chia sẻ với ý kiến phát biểu của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, trong bài phát biểu tại Diễn đàn, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đánh giá cao những hợp tác hiệu quả của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Australia.
Toàn quyền Australia Sam Mostyn cho rằng, trong năm 2025, hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau giải quyết những thách thức phức tạp của thời đại: như biến động thương mại toàn cầu, tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, biến đổi khí hậu, bình đẳng giới và cải cách khu vực công. Cùng với đó, Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới, với quyết tâm trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Để đạt được tầm nhìn này, nền kinh tế cần có tính năng động và khu vực tư nhân cần tăng trưởng; đồng thời đòi hỏi các thể chế công vụ hiện đại, vững mạnh và có khả năng đáp ứng.
Theo Toàn quyền Australia Sam Mostyn, đây chính xác là mục tiêu hướng đến của chương trình cải cách khu vực công mới đầy táo bạo của Việt Nam - chương trình tham vọng nhất kể từ công cuộc Đổi Mới năm 1986 và cũng là chủ đề chính của Diễn đàn năm nay: “Chủ đề của Diễn đàn năm nay có ý nghĩa quan trọng và liên quan đến các kế hoạch tương lai của cả hai nước, với tư cách là những quốc gia có chủ quyền, cũng như với tư cách là các đối tác trong khu vực. Lý do chúng ta ở đây hôm nay để trao đổi ý tưởng và học hỏi lẫn nhau về cải cách khu vực công là vì hai nước chúng ta là những người bạn lâu năm”.
Thăm Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Toàn quyền Australia Sam Mostyn cũng bày tỏ vui mừng khi được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp và sức sống của Việt Nam; cho rằng hành trình xây dựng, phát triển đất nước hơn 8 thập kỷ của Việt Nam là một câu chuyện đầy cảm hứng về sự kiên cường, tính linh hoạt và thích ứng cũng như những thành tựu to lớn.
Diễn đàn Việt Nam – Australia 2025 cũng là một dấu mốc quan trọng để nhìn lại những tiến triển kể từ khi quan hệ đối tác được nâng cấp vào năm 2024, đồng thời tái khẳng định tầm nhìn chung về một khu vực hòa bình, thịnh vượng và tự cường. Các cuộc thảo luận tập trung vào các ưu tiên cải cách của Việt Nam, bao gồm xây dựng pháp luật, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển khu vực tư nhân. Sự kiện cũng ghi nhận sự hỗ trợ lâu dài của Australia đối với việc nâng cao năng lực cho khu vực công và phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam.
Ba lãnh đạo hàng đầu trong khu vực công của Australia đã mang đến Diễn đàn nhiều ý tưởng mới và những chiến lược có tính thực tiễn nhằm xây dựng một nền quản trị thông minh và linh hoạt hơn. Ông Barry Sterland (Ủy viên Ủy ban Năng suất), bà Jo Talbot (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dịch vụ công Australia) và ông Marcel Van Kints (Cục trưởng Cục Thống kê Australia) đã có những chia sẻ và điều hành các phiên thảo luận sôi nổi của đại biểu hai nước về đổi mới số, hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu và nâng cao năng lực thể chế, làm nổi bật cách Việt Nam và Australia đang cùng nhau giải quyết những thách thức chung và xây dựng các thể chế công sẵn sàng cho tương lai./.