Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Cơ hội thúc đẩy hợp tác khu vực

Thạc sĩ Him Raksmey, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề khu vực của Campuchia (CCRS), trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN thường trú tại Phnom Penh. Ảnh: Minh Hưng – PV TTXVN tại Campuchia

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh về sự kiện này, Thạc sĩ Him Raksmey - Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề khu vực của Campuchia (CCRS) - cho biết việc Thủ tướng Hun Manet tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba phản ánh quan hệ tốt đẹp giữa Campuchia và Việt Nam, đồng thời cho thấy sự đánh giá cao của Campuchia đối với các sáng kiến và đóng góp của Việt Nam trong các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Ông cho rằng sự tham dự cấp cao của lãnh đạo Chính phủ Hoàng gia Campuchia tại diễn đàn lần này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy các định hướng phát triển và hợp tác khu vực trong giai đoạn mới. Diễn đàn là cơ hội để các nhà lãnh đạo ASEAN trao đổi về nhiều vấn đề như an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống và các thách thức an ninh mới nổi giữa những biến động liên tục ở cả khu vực và thế giới.



Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia ngày 7/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8–9/6, Thủ tướng Hun Manet sẽ tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, tập trung vào các lĩnh vực thương mại, đầu tư và hợp tác kinh tế trong khu vực.



Ông Him Raksmey cho rằng Thủ tướng Hun Manet dự kiến sẽ đề cập đến bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay, đồng thời nhấn mạnh vai trò của hợp tác ASEAN trong duy trì ổn định, ứng phó với các thách thức như cạnh tranh giữa các nước lớn, suy giảm kinh tế toàn cầu và vấn đề an ninh năng lượng. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Campuchia cũng được kỳ vọng sẽ tái khẳng định tầm quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và ASEAN, cũng như giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.



Liên quan đến quan hệ Campuchia – Thái Lan, ông Him Raksmey cho rằng Thủ tướng Hun Manet có thể tiếp tục nhấn mạnh lập trường giải quyết các vấn đề thông qua cơ chế hòa bình và đối thoại.



Cũng theo ông Him Raksmey, chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Hun Manet thể hiện mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương, đồng thời duy trì giải quyết các vấn đề tồn tại thông qua cơ chế hòa bình, trên tinh thần hữu nghị láng giềng tốt đẹp. Trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động, việc tăng cường hợp tác Việt Nam – Campuchia có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định và phát triển chung của khu vực.



Nhân dịp này, trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ khẳng định Việt Nam trân trọng sự tham dự và phát biểu của Thủ tướng Hun Manet tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, qua đó góp phần vào thành công chung của diễn đàn và thể hiện sự ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước trong hợp tác đa phương. Đại sứ Nguyễn Minh Vũ tin tưởng phát biểu của Thủ tướng Campuchia sẽ mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn về các vấn đề khu vực như tự cường kinh tế, kết nối, an ninh năng lượng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo, cũng như đóng góp vào quá trình triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045./.