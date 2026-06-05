Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Chung tay hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN

Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan đến AFF 2026. Ảnh: Việt Đức - TTXVN



Năm 2026 là năm thứ ba Học viện Ngoại giao được giao trọng trách tổ chức diễn đàn quan trọng này. Trước thềm sự kiện, Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan đến AFF 2026.



Phóng viên: Xin Tiến sĩ chia sẻ về Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 cũng như những điểm mới nổi bật của diễn đàn?



Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn: Học viện Ngoại giao rất vinh dự được Bộ Ngoại giao tin tưởng và giao phó cho một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN. Năm nay là năm thứ ba Học viện Ngoại giao được giao trọng trách tổ chức diễn đàn quan trọng này. Thông qua Diễn đàn Tương lai ASEAN - một diễn đàn mà chúng tôi gọi là "kênh 1,5" - tức là có sự tham gia của cả các cơ quan Chính phủ lẫn các đại diện không chính thức của các thành phần khác trong cộng đồng như giới học giả, giới doanh nghiệp, báo giới, cũng như các tổ chức khu vực và quốc tế đại diện cho người dân, chúng ta hy vọng sẽ tạo ra một không gian cởi mở và sáng tạo. Từ đó, các bên có thể cùng nhau tìm ra những giải pháp đột phá để giúp ASEAN hiện thực hóa được tương lai của mình.



Diễn đàn lần thứ ba này có rất nhiều đổi mới so với các diễn đàn trước đây, đặc biệt là ở sự tham gia của các thành phần đông đảo và đa dạng hơn. Điểm nhấn đầu tiên chính là sự tham gia lần đầu tiên của các chính đảng ASEAN để cùng thảo luận về cách thúc đẩy hợp tác giữa các chính đảng, qua đó cùng chung tay hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.



Thứ hai là sự tham gia của lãnh đạo các thành phố lớn của ASEAN. Sự hiện diện của các thành phố này vô cùng quan trọng vì đây là nơi hội tụ đông đảo người dân, hội tụ sự tăng trưởng và cũng là các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học công nghệ của các nước ASEAN. Khi có sự tham gia hợp tác của các thành phố này, ASEAN sẽ gia tăng được hiệu quả hợp tác và thúc đẩy tổ chức ASEAN tiến tới mục tiêu chung một cách nhanh chóng hơn.



Cuối cùng, một nhân tố và thành phần không thể thiếu trong các Diễn đàn Tương lai ASEAN chính là sự tham gia của lực lượng thanh niên trẻ, những người mà chúng tôi gọi là những nhà lãnh đạo ASEAN tương lai. Đây là một cấu phần rất sáng tạo và luôn luôn tạo ra được sự bất ngờ bởi tư duy rất cởi mở, sáng tạo và hướng đến tương lai của giới trẻ.



Phóng viên: Ông có thể chia sẻ kỹ hơn về Hội nghị của lãnh đạo các thành phố lớn ASEAN và vai trò của thành phố Hà Nội trong diễn đàn lần này?



Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn: Đây là lần đầu tiên chúng ta có sáng kiến tổ chức hội nghị của lãnh đạo các thành phố lớn của ASEAN, với sự đóng góp rất tích cực của thành phố Hà Nội với tư cách là chủ nhà của Diễn đàn Tương lai ASEAN.



Sáng kiến này được đưa ra nhằm huy động sự hợp tác của các thành phố lớn trong khu vực để cùng trao đổi về các chủ đề rất nóng bỏng và mang tính thời sự hiện nay. Ví dụ như làm thế nào để xây dựng các thành phố thông minh, hay làm thế nào để huy động được lực lượng và sức mạnh của tất cả các thành phần kinh tế nhằm góp phần kết nối giữa các thành phố. Hội nghị cũng sẽ góp phần thúc đẩy đối thoại và chia sẻ các bài học kinh nghiệm hay giữa các thành phố lớn của ASEAN để giúp khắc phục và giải quyết các vấn đề nổi lên, chẳng hạn như vấn đề ô nhiễm môi trường hay việc làm thế nào để tăng trưởng kinh tế một cách bền vững, bao trùm. Chúng ta cũng cần bàn thảo về cách thúc đẩy các mô hình tăng trưởng mới mà ở đó có sự tham gia đầy đủ và người dân có thể thực sự thụ hưởng được các lợi ích của những sự tăng trưởng đó. Hiện nay, đang có rất nhiều vấn đề đặt ra đối với các đô thị lớn của ASEAN, việc chúng ta cùng thúc đẩy hợp tác giữa các thành phố này sẽ góp phần giải quyết các vấn đề chung của toàn khối, đồng thời tăng cường sự hợp tác gắn kết giữa các quốc gia ASEAN với nhau.



Hà Nội một lần nữa với tư cách là thành phố chủ nhà của Diễn đàn Tương lai ASEAN có vai trò rất quan trọng, nhưng cần nhấn mạnh rằng đây không chỉ là diễn đàn của thủ đô các nước mà còn là một diễn đàn mở cho tất cả các thành phố lớn của các quốc gia tham gia. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng sẽ có ngày càng nhiều các đô thị lớn của các nước trong khu vực và cả của Việt Nam cùng tham gia chung vào diễn đàn này.



Phóng viên: Với nhiều nội dung lớn cũng như tính lan tỏa mang tầm khu vực của diễn đàn, Ban tổ chức sẽ có phương thức thông tin, truyền thông như thế nào để tiếp cận rộng rãi đến công chúng?



Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn: Chúng tôi với tư cách là Ban tổ chức sẽ triển khai rất nhiều kênh để thông tin về toàn bộ quá trình tổ chức chuẩn bị hội nghị cũng như về kết quả của hội nghị lần này. Cụ thể, chúng tôi sẽ xây dựng một trang web riêng dành cho Diễn đàn Tương lai ASEAN, trong đó sẽ chuyển tải đầy đủ và cụ thể các thông tin về chương trình, nội dung cũng như các hoạt động lớn của diễn đàn.



Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng làm việc với các cơ quan báo chí trong suốt quá trình tổ chức diễn đàn để có thể cung cấp các bài phân tích, các bình luận và những thông tin cập nhật nhất về các nội dung thảo luận. Ngoài ra, vì đây là một diễn đàn mở, rất nhiều hoạt động của các phiên chính thức sẽ được truyền tải trực tiếp để đông đảo cộng đồng trong nước và quốc tế có thể theo dõi trực tiếp diễn đàn này.



Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn!